中國軍演打到家門口！江啟臣示警溫水煮青蛙

▲立法院副院長江啟臣今（31）日示警軍國軍演宛如溫水煮青蛙。（圖／中廣提供）

[NOWnews今日新聞] 中共近日宣布突襲軍演「正義使命」，一度企圖闖入我西南海域24海浬鄰接區，與我海軍班超艦對峙。對此，立法院副院長、國民黨立委江啟臣今（31）日認為，中國演習宛如溫水煮青蛙，是要宣示他們有實力包圍、封鎖台灣，說不定就是要讓台灣人習以為常，說不定哪天演轉戰。況且今天已經打到家門口，其實是很嚴重的事情。

江啟臣今上《千秋萬事》指出，今天打到24海浬，萬一擦槍走火呢？國軍究竟該怎麼應對？沒人能夠意料。再者，過去這些年來多少軍演，一次一次都讓人覺得中國可以順利包圍、封鎖台灣，我們船隻、航道被切斷，有沒有被影響？如果連續切斷5天呢？他們要說他們可以做到這樣，到時候國內所有航班都不能飛了。

廣告 廣告

江啟臣提到，國內大家習以為常，搞不好也是中國策略，突然有一天從演轉戰，台灣人有一天鬆懈、不在乎了，覺得忍一天就過了，中國是要告訴國際他們實際上是可以控制台灣海峽的。即便中國這樣做，美國的反應不若以往巨大，這代表北京和華府之間到底有沒有溝通好？日本官方也感覺相對安靜，沒有大動作。會不會他們的確都有掌握？也有可能是不想相互刺激。

江啟臣認為，台灣人要認知到這已經打到家門口了，這是滿嚴重的事情，不能以為他們沒實力犯台。這種類封鎖、灰色地帶干擾的行為，對我們的影響也是很大，我們也是要付出的成本，演習1、2天難道我們不用對應嗎？國軍也是要升空、出海。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高雄市最新民調！賴瑞隆小勝柯志恩2％ 這1地區支持度驟降17％

7成民眾認同「演唱會經濟」！陳其邁最新施政滿意度太震撼

江啟臣專車被助理當自用車差遣濫用！恐有貪瀆疑慮？他強硬回應了