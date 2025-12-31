中國軍演擾台 管碧玲PO海巡艦國旗飄揚照「台灣海域唯一執法者」

海委會主委管碧玲分享海巡艦國旗照片。(翻攝自管碧玲臉書)

中國解放軍發動「正義使命-2026」環台軍演，中國海警船也同步侵擾台灣周邊海域。海委會主委管碧玲今（31日）凌晨在臉書發布一張海巡艦監控驅離中國海警船時，艦上國旗飄揚的照片，並強調海巡才是台灣海域唯一的執法者。

海委會主委管碧玲昨（30日）在臉書發文指出，在中國解放軍演習期間，我國海巡署全程依法律授權與既定任務執行勤務。面對中國軍艦與海警活動，海巡署秉持比例原則與風險控管精神，透過併航監控、廣播驅離等方式，穩定掌握海上態勢，避免成為衝突升高的觸媒，即便期間遭遇不當言語挑釁，海巡人員仍以理性、文明方式回應，有效維持現場穩定。

航安維護方面，管碧玲稱，海巡署於本月30日清晨掌握中國海警船於部分射擊區出現異常動態，研判可能進行試射後，隨即啟動商、漁船航安保護措施，逐一掌握船舶動向，防範誤入危險水域。中方後續於相關海域實施射擊，海巡署事前因應得宜，未造成任何海上事故。

管碧玲強調，此次應處過程未發生執法衝突，也未讓軍事演習外溢為民生或外交事件，顯示海巡署在高張力情境下，已具備成熟的灰色地帶管理與應變能力，「台灣致力維持台海與區域穩定，不主動升高衝突，但對於國家主權與海域秩序，立場始終堅定」。

另外，管碧玲今（31日）凌晨再分享一張我國海巡艦上國旗飄揚的照片，並表示，海巡艦艇監控驅離海警船，並維持航道的自由通行。中國軍演遂行霸道，但再怎麼進行認知操作，都會讓事實戳破虛假的謊言，「你宣稱要域封控，我維護自由航行」，管碧玲強調，事實證明，船舶就航行在中國海警船身邊，海巡才是台灣海域唯一的執法者。





