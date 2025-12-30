中國軍演是政府嘴秋、台灣挑釁？ 羅文嘉批「責任倒置」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨(29)日無預警宣布，對台展開代號「正義使命2025」環台軍演，劃設演習範圍侵犯我國領海，並揚言今天在台島周邊「實彈射擊」。海基會秘書長羅文嘉今日表示，中共軍演的目的，未必是立即奪取(seize)台灣，而是在進行認知作戰，持續擠壓(squeeze)台灣的心理承受力與社會共識。

羅文嘉發文指出，當惡鄰準備翻牆，卻有人忙著罵你「牆沒守好」，或阻止你加強保全，這不是理性，也不是可信的夥伴，而是在替下一次翻牆鋪路。把軍演、逼近領海，說成是政府「嘴秋」、台灣「挑釁」，本質就是責任倒置。

廣告 廣告

羅文嘉分析，侵略行為被包裝成正常反應，被害者反成加害者，社會慢慢被訓練成：「只要夠安靜、夠退讓，就能換來安全。這不是反戰，而是在替侵略降低成本」。當我們開始檢討被翻牆的人，而不是翻牆本身，下一次翻牆，只會更快、更狠。

【看原文連結】

更多自由時報報導

對話曝光！國軍後備幹部群組「狂酸政府、讚解放軍」 網怒轟：查辦

前腳剛走、後腳飛彈！解放軍又宣布軍演 漁民：蔣市長不是才從中國回來？

美售台這套武器在烏俄戰場太威 共軍圍台軍演點名列打擊目標

共軍突襲宣布軍演 鄭麗文：台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉

