中國軍演曬AI影片喊「無敵」 國防部出手秀「監控圖」緊盯解放軍機艦

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍無預警宣布今（29）日起實施「正義使命－2025」圍台軍演，甚至還發布AI影片嗆，無人、無時、無處、無敵。對此，國防部成立應變中心並派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。國防部也公布，國軍田單軍艦、F-16監控共艦安陽艦（599）和中共殲16型機畫面，強力反擊中國挑釁。

解放軍東部戰區宣布，今起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區還開嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

解放軍東部站區還在微博曝光軍演畫面，甚至發布「AI影片」，開嗆「鷹群、鯊群、蜂群、狼群……無人、無時、無處、無敵……群戈聯擊，『獨』行絕路」。

對於中國圍台軍演，國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為，表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

國防部強調，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

稍早，國防部也曝光，田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）以及空軍F-16型機監控中共殲16型機的「監控圖」，嚴密監控中國軍演。

空軍F-16型機監控中共殲16型機（圖／國防部提供）

