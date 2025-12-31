中國軍演模擬犯台！陸軍立即備戰操演、阿帕契直升機實施接戰演練

國防部成立應變中心啟動立即備戰操演因應中國軍演，陸軍司令部30日公布相關演訓畫面。 圖：翻攝陸軍臉書

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，中共解放軍又在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，我國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，陸軍司令部30日公布相關演訓畫面，披露包括M60A3戰車戰備偵巡、阿帕契攻擊直升機模擬對敵打擊等接戰操演，並強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。

陸軍司令部30日在臉書發布影片，披露陸軍備戰操演畫面可見，M60A3戰車及搭載30鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車機動前往戰術區域，同時陸軍近程戰術無人機升空實施偵察，適時回傳敵目標以供地面部隊實施打擊。陸軍航特部AH-64E阿帕契攻擊直升機也升空至目標區模擬對敵打擊。陸軍強調，陸軍嚴陣以待守護家園，面對威脅勇往直前絕不退讓。

共軍東部戰區29日宣布在台灣周邊進行「正義使命－2025」演習，範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南以及台灣以東海空域，30日上午8點至下午6點在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊，危害我國民眾人身安全；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

國防部表示，共軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27枚；軍演嚴重威脅國際航安，共影響941架次民航機。另外，國軍也偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區）。

