中國軍演海域 船舶動態一圖看

▲中國軍演針對台灣周遭多處海空域，可看到船舶大多繞開劃定範圍。（圖／台灣船舶動態資訊系統）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區昨天宣布進行「正義使命-2025」圍台軍演，聯手中國海事局劃定7處管制海空域，揚言今天上午8點到下午6點實彈射擊，導致行經台灣北部、西部、南部、東部海域的船隻紛紛避開，管制海域幾乎淨空，船隻靠近澎湖及台灣沿岸航行。

中國解放軍東部戰區昨宣布，30日上午8時至傍晚6時，對多個海域及空域進行軍事演習，同時組織「實彈射擊」，屆時任何船隻與飛行器皆禁止進入，並公布五處範圍，包含台灣北部與西北部海空域兩處，台灣海峽西南側一處，巴士海峽近海一處，以及台灣東南部海空域一處。

廣告 廣告

中國海事局也發出「閩航警227/25」航行警告，除了東部戰區公布的五處地點外，還有兩個範圍被列入航行禁制進入範圍，分別是東部戰區劃定的台灣北部與西北部海空域之間，以及台灣海峽西北側。

今日這些海空域船舶如何行動？「台灣海域船舶動態資訊系統」顯示，今日台灣海峽呈現一塊「ㄑ」字型空船區域，與中國昨日公布的軍演區域大致符合，此外，鵝鑾鼻西南側外海的巴士海峽以及台灣東南部海域亦各有一小塊區域呈現船隻較少的景象，不過，仍有少部分貨船和其他船隻在軍演範圍邊緣。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

警告台獨只是說法？日專家指中國早計劃環台軍演 這原因年底收手

中國軍演「醜圖」連發！官媒海報放台灣貨輪叫囂扼喉 控運美武器

共機「俯瞰」台北101手法被揭穿！軍武研究專家分析位置與心理戰