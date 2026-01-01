中國軍演海委會主委仍餐敘挨轟下台 管碧玲七點理由回應
共軍在去年12月30日發動軍演，國軍與海巡官兵高度戒備，然而海委會主委管碧玲及兼任海巡署長的海委會副主委張忠龍等人，卻在12月31日中午12點，前往高雄高級婚宴會館餐敘，直至下午2點才離開。
國民黨團今(2)上午召開記者會，嚴厲譴責管碧玲主委在中共實彈軍演期間，竟與海巡高層在頂級婚宴會館餐敘，無視第一線海巡弟兄頂著強風大浪，監控中共軍艦、海警船的辛苦與危險。民進黨海巡高官在「前方吃緊」之際，毫不掩飾地在「後方緊吃」，對第一線海巡弟兄情何以堪？
國民黨團嚴厲譴責管碧玲主委，要求負起政治責任，而不是在臉書發文說什麼「一肩扛起」，請拿出政務官風骨，請辭下台。國民黨團同時要求行政院、海巡署說明，在海巡高層會餐期間，是否出現指揮真空狀態？
針對外界批評，管碧玲昨天表示，未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。並提七點理由回應:
1、海委會2025年最後一次主管會報數週前即安排於12/31舉行；本次會議係黃向文副主委歸建、海巡署陳泗川分署長退伍前，最後一次參加擴大主管會議，因此安排惜別餐敘。
2、12/29中國突然發動軍演，與幹部討論，依據發布軍演時間為12/29早上宣布至12/30下午1800，因此決定12/31擴大主管會報照常舉行。
3、12/30下午1800中國船艦均陸續駛離，但未依常態宣布結束。當時考慮到：黃向文副主委、陳泗川分署長最後一次參加擴大主管會報，餐敘為惜別性質，兩人對海委會、海巡署貢獻卓著，為感謝與惜別，因此決定照常舉辦。
4、造成媒體負面形象，深感抱歉。
5、陳分署長服務長達46年，風裡來浪裏（裡）去貢獻海巡；黃副主委八年前受邀擔任海保署長，從海保署三個人草創至今百餘人，推動海污法大修、海保法立法，建立海洋治理體制燦然大備，他們的貢獻，外人無法理解。為表達感謝，我因此就任以來第一次安排主管、副主管餐敘，相聚惜別，這是我沒有斷然取消餐敘的心理因素。
6、即使餐敘時間、或直至解除應變，海巡署持續監控海面狀況，救生救難、監控中國動向，斷無絲毫鬆懈。本人亦持續應對認知作戰，發文厚植國人對海巡的信賴，發文計有一、和平是唯一的道路；二、海巡媽媽帥呆了；三、迎接2026海上第一道曙光。
無論生活步調為何，都同時兼顧，守在崗位上。惜別餐敘若有任何課責，我一人承擔。
7、對於未斷然取消惜別餐會，有任何批評，都虛心接受。
首席副書記長林沛祥表示，共軍在去年12月30日對台發動實彈軍演，是真槍實彈劃設演訓區，直接影響我國周邊海域安全、航行自由，以及漁民與商船的生命財產。而國際社會高度關注中共軍演，周邊國家提升警戒，國人也在等待，政府在做什麼？在中共軍艦、戰機、實彈齊發的同一時間，負責我國海域安全、海上執法與第一線應處的最高主管機關海委會主委管碧玲，正在高雄某高級婚宴會館與部屬聚餐，一片歲月靜好。
國人看到管主委在餐會上氣氛融洽、笑容滿面、合影留念，這是要傳遞給國人：「外頭好像沒什麼事，大家可以放心吃飯」嗎？林沛祥質疑，面對實彈軍演，最重要的不是戒備？而是訂位？海域風險升高時，最佳的因應策略是「聯絡感情」？
林沛祥指出，海委會主委職責包括：海域安全維護、海巡勤務調度、軍演期間風險評估、對漁民與航運的即時通報，以及跨部會應變整合。換言之，當中共發動軍演時，海委會主委應當坐鎮指揮中心，而不是坐鎮頂級婚宴會館的餐桌；但國人沒看到海委會清楚說明，中共軍演對我國海域的實質影響，是否提升海巡勤務和執法層級，沒看到告訴漁民與商船及時風險提醒與避險指引，更沒看到海委會主委親自坐鎮，穩定第一線海巡弟兄的士氣和民心。
林沛祥認為，這絕對不是一起單純行程安排不當，而是對國安責任的輕率對待。賴政府不斷強調「中共威脅嚴峻」，但政府官員卻在關鍵時刻，傳遞「一切如常、無需緊張」的訊號。林沛祥強調，官員不是不可以吃飯，而是在台海緊張時刻，至少要讓人民感受到事態嚴重性。否則，令國人感到不安的，不是對岸軍演，而是政府官員的麻木與懈怠。
國民黨團提出三點嚴正譴責與要求，一、嚴正譴責海委會主委管碧玲在實彈軍演期間輕忽職責，嚴重傷害社會觀感與政府公信力。二、要求行政院與海委會立即對外說明，海委會主委不當示範負起政治責任。三、要求管碧玲主委公開向國人說明，軍演期間的實際應變作為是否到位？聚餐期間是否出現指揮真空？國民黨團再次強調，人民害怕的，從來不是敵人的武器，而是政府官員的麻木與鬆懈！
藍委洪孟楷表示，中共軍演期間，海委會主委與高級官員們在頂級婚宴會館聚餐，連幕僚都覺得不妥提出延期建議，但管碧玲主委執意「行程正常」，難道今天不吃，餐廳會跑掉？廚師會跑掉？第一線海巡弟兄頂著大風大浪監控中共軍艦，結果後方大官們，齊聚頂級婚宴會館餐敘，有把第一線官兵弟兄的辛勞放在心裡？
洪孟楷質疑，這不是民進黨官員的傲慢，什麼才是傲慢？這根本不是螺絲鬆了，而是根本沒有螺絲。洪孟楷要求比照民進黨在野時，要求政府官員的標準，請海委會主委管碧玲負起政治責任，請辭下台。洪孟楷認為，餐會改期再聚絕對不是問題，但如果連負責國家海域安全的高官，都認為「吃飯皇帝大」時，前線海巡弟兄情何以堪？基層在拼命，高層在爽吃，像話嗎？
洪孟楷指出，中共軍演若如賴清德總統、民進黨政府所說2026、2027會有更嚴重的威脅，但看到海委會高官們的行徑，誰該負責？誰又在指揮作戰？在不對的時間、地點做不對的事情，請管碧玲主委公開向國人交代。洪孟楷感慨，民進黨高官可以爽吃，但對國軍、海巡弟兄加薪卻被一再阻擋，這就是民進黨政府對第一線國軍、海巡弟兄的態度和作為；請管碧玲主委，負起妳的政治責任。
藍委牛煦庭表示，早在管碧玲主委接任海委會時，就不斷提醒她最重要主體工作，是把海巡弟兄帶好。尤其在因應台海越來越嚴峻狀態，海巡儼然成了第二海軍，帶好第二海軍，不是只是發臉書。民進黨政府口口聲聲說，中共環台軍演均充分掌握、從容以對，但民進黨政府的「從容以對」，恐難讓國人接受；國安高層辦婚禮，海委會主委辦餐敘，顯然國安高層不把軍演當一回事，只有國軍、海巡弟兄基層禁休召回？
牛煦庭感嘆，民進黨政府到底在幹嘛？「前方吃緊，後方緊吃」，第一線國軍、海巡弟兄犧牲自己的時間保衛國家，反而讓高層有充分餘裕的時間享受人生，難道這樣的領導風格和錯誤示範，不用負起政治責任？當賴清德總統動輒「國安」、「護台」放在嘴上，底下國安高層卻是這副德性，誰還會相信民進黨政府能夠保衛台灣？
牛煦庭要問，當初砲轟薛香川下台的民進黨這群人，如今竟有人說社會大眾對管碧玲主委的批評是認知作戰？民進黨高層在軍演期間又辦婚禮、又辦餐會，這是焚香彈琴大演「空城計」？還是既然臨海線都被突破了，乾脆躺平以對？不論是哪一種，都顯示民進黨政府已經失能。賴清德總統說，今天是115年度總預算未通過的第一天，牛煦庭也提醒賴清德總統，今天也是國軍加薪未入帳的第一天，民進黨政府什麼時候才要善待國軍、海巡基層？導正高層失能的領導？加強基層福利待遇？還是新的一年開始，這些民進黨高層繼續緊吃、繼續睡？接著唱歌、接著舞？
牛煦庭嚴正呼籲管碧玲主委出來面對，不是只發臉書說要一肩扛下，請拿出政務官風範，請辭下台！
