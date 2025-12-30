中國軍演涵蓋澎湖傳統漁場 花嶼漁民漏夜搶捕「白金」土魠

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國刻在台灣海域，舉行環島「正義使命-2025」演習，範圍涵蓋澎湖傳統台灣淺堆漁場，因時值「白金」土魠捕撈旺季，澎湖漁船紛紛退避自保，唯獨台灣最西端的花嶼，卻燈火通明，不畏中國演習搶捕土魠，原因是前一晚有漁民豐收，「海賺」30餘萬元，昨(29)日大批漁船群聚貓嶼南方作業。

今(30)日中國軍演進入第2天實彈演習，花嶼以西、七美西南附近海域，受中國電子訊號干擾AIS避碰裝置影響，漁船導航系統無法正常運作，恐與其他船隻發生擦撞，附近海域作業漁船，紛紛返回馬公避難，目前該海域一片空盪盪，僅剩幾艘權宣貨輪及疑似中國漁船，已無前一晚挑燈夜戰的榮景。

其實中國29日突然發動台灣圍島軍演，其中一塊畫定為實彈射擊的區域，位於澎湖縣西南海域，就是台灣堆澎湖傳統漁場，正好就是目前花嶼以西、七美西南附近海域「白金」土魠魚捕撈的主要漁場。澎湖區漁會收到軍演訊息，隨即通報作業中漁船避開軍演區，以免遭實彈波及。

澎湖區漁會總幹事顏福德表示，漁會29日就已請漁業電台以每小時1次的頻率廣播，提醒漁船先收網離開軍演區。29日漁民黃大智在高雄西南外海，直接目擊中國海警船，接近我國24海浬，同時船上砲衣已經卸裝，隨時都可以駁火，由於海警船是中國退役軍艦改裝，保留船上武器系統。海巡署派出搭載中科院所開發鎮海火箭彈武器系統、20機砲遙控槍塔及射程達120米高壓水砲連江艦澎湖護漁。

