中國軍演炸魚 平潭射火箭彈畫面曝

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，今（30）早宣布針對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊。稍早外媒也曝光射擊狀況，在福建平潭島有多枚火箭彈發射。

根據法新社報導，中國於週二展開圍繞台灣的第二天實彈演習，目的模擬封鎖台灣關鍵港口，並對海上目標進行攻擊。法新社記者在距離台灣本島最近的中國島嶼福建平潭目擊，週二上午約 9 點，一波火箭彈直衝雲霄，在天空中留下了數道白色煙雲。

現場至少發射了 10 枚火箭彈，每枚間隔僅數秒，火箭掠過天空時發出的轟鳴聲響徹整個平潭，鳥類聞聲趕緊飛竄，現場遊客紛紛湧向能夠望向大海的木製圍欄，拿出手機拍攝火箭彈升空的影像。

在微博上，亦有民眾放上平潭火箭彈發射的畫面，天空充滿白色煙雲；中國解放軍東部戰區宣布，東部戰區陸軍部隊今早9時組織對台灣北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果。

法新社還指出，他們在平潭附近海域看見2艘中國海警船，昨天目擊2架戰機與1艘軍艦。平潭是中國距離台灣本島最近的島嶼，距離新竹市僅140公里。

