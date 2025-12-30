中國軍演無人機「俯瞰」台北101？張競揭照片2點「怪怪的」：少了這資訊

共軍東部戰區29日組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊開展「正義使命2025」軍事演習。央視新聞晚間更釋出畫面，稱解放軍以無人機視角「俯瞰」台北101大樓，影像一出引發外界高度議論。對此，中華戰略學會資深研究員張競在臉書分析影像真偽，他提出2點質疑，無人機在實施空中偵察設置影像時，都會開始光學顯示系統，而央視所秀出的影像卻沒有相關資料，對其真實性存疑。

共軍進行圍台軍演，中國官媒央視微博29日晚間發布「現場影音」的10秒鐘影片，並配文「解放軍無人機視角看台北101大廈」、「解放軍無人機俯瞰台北101大廈畫面來了」及「解放軍軍演習現場畫面」等字眼，引發外界關注。​

對此，張競表示，針對中國央視所播出俯視臺北市101大樓與民航機起降影像資料，在當前影像資料翻製技術如此發達，透過深偽處理過程，幾乎沒有任何影像紀錄，無法透過人工智慧加以變造。因此對於任何影像資料，都必須對其真實性存疑，避免遭致誤導產生錯誤認知狀況。

張競指出，首先要點破，所有遠程軍用無人機實施空中偵察攝製影像時，通常都會開啟光學顯示系統（ODS: optical display system），直接將相關系統運作參數投射在螢幕上，看起來就像戰鬥機座艙抬頭顯示器相當類似，這是因為所有偵蒐作業所獲得影像，都要比對當時無人機儎臺本身運動狀況以及所在位置資料，以便進一步分析與運用所偵獲影像資料。

張競強調，在此更要提醒，央視所播出影像資料，基於軍機保密需求，必然曾經過降低解析度與改變色度等影像處理過程。但儘管如此，應該還是無法刪除光學顯示系統投射在螢幕上相關資料與圖像，除非關閉光學顯示系統，才有可能只有影像，而沒有相關資訊顯示。因此都還是要心存懷疑審慎求證。



