中國軍演無礙能源儲備 台電董座曾文生：天然氣船今順利進港！

中國軍演今天開始實彈射擊，國人關切是否影響我國能源儲備？台電董事長曾文生說，中國軍演不是第一次，今早的天然氣船都有順利進港，原本針對相關狀況，相關能源儲備都有在進行，目前正值冬季，備轉容量率都有超過10%，會密切觀察軍演後續狀況，能源儲備會繼續努力加強。

台電發言人黃美蓮也指出，政府平日就已經在積極確保能源供應安全，有關燃煤的部分，台電安全存量天數，都高於法定規範，至於天然氣的部分，也會積極跟中油公司聯繫，希望也能確保能源儲備跟電力供應無虞。

黃美蓮說，天然氣法定安全存量天數是30天，台電都會高於30天，最高可以達到45天。

至於中國軍演如果延長到一週以上，台電能源儲備量是否可以應對？黃美蓮回應說，會依照法規要求以及實際狀況來因應，滾動檢討因應。

