中國軍演破壞區域穩定 賴清德：嚴密掌握即時應對 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

總統賴清德今（30）日與國防部進行視訊會議，聽取關於中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊的最新情勢報告。賴總統於會中要求相關單位必須沉著冷靜、嚴密掌握並即時應對。

賴清德指出，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，此舉是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他對此表達最嚴厲的譴責。他觀察到，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

賴清德強調，台灣的立場是不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅絕不退讓。他表示，國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

會中，賴清德也肯定國防部對情勢的事前掌握與妥善應處，並表示國軍秉持有節、有序、有管制的作為，守衛國土並確保國家安全。

最後，賴清德籲請全體國人給予第一線國軍及海巡人員最大的支持，感謝其守護日常生活。他強調，只要國人團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。

戰略學者蘇紫雲指出，中共此次名為「正義使命」的軍演，既不正義也無合法性，實為臨時拼湊的武力恫嚇。他分析，中共除以軍事手段威脅，更結合文宣認知作戰，例如釋出視角錯誤、已被證實為假訊息的台北101與中央山脈畫面。

蘇紫雲強調，台灣目前最大威脅在於在地協力者傳播錯假訊息，針對後備幹部群組出現讚揚共軍、貶低政府之言論，他建議政府應加速澄清，並提醒民眾散播假訊息需承擔法律責任。

蘇紫雲補充，缺乏防衛能力等同對侵略者發出邀請。他以特別預算中的「台灣之盾」整合防空系統為例，強調該系統能有效抵禦飛彈與無人機，嚇阻解放軍登陸。他呼籲國人支持國防預算，強調提升自我防衛能力亦能帶動產業升級，此為世界民主國家之共同趨勢。

民進黨發言人韓瑩也表示，總統賴清德提出的「8年1.25兆國防特別預算條例」旨在增強國防實力，從此次共軍演習可見國防之重要性。然而，該預算案在軍演當下卻再度於程序委員會遭藍白陣營阻擋。

最後韓瑩批評，拖延審查對台澎金馬防衛及第一線國軍、海巡人員的安危毫無幫助，呼籲在野黨讓預算案交付審查，進行理性監督討論。

照片來源：總統府

