中國軍演衝擊！民航局示警：明天國際航班繞路飛 「將有明顯延誤」

中國軍方東部戰區宣布從今（29）日起進行「正義使命-2025」圍台軍演，明（30）日進入實彈階段，上午8時至傍晚6時封鎖5大海空域。儘管4大國籍航空表示，明天國際航班表定正常起降，但交通部民航局指出，受軍演影響，明天國際航班預估「將有明顯延誤」，並提醒航空公司起飛前，應備載足夠油量因應。





根據統計，明天從上午8時至晚間18時之間，表定國際航班包含起飛約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數超過10萬人；國內線金門、馬祖（南、北竿）等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次。



另外，航空公司華信、立榮考量明一早航班起飛後，恐受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，國內航線受影響旅客約6000人。



針對明日中國軍演，星宇航空表示，目前航班營運一切正常，為確保飛航安全，星宇航空將依飛航公告（NOTAM）指引，審慎進行航務規畫及保守簽派，並彈性調整營運安排。長榮航空、中華航空、台灣虎航也都表示，目前沒有受影響，明天航班表定正常起降。



民航局示警指出「國際線航班預估將有明顯延誤」，且軍演結束後，恐仍將有遞延現象，需逐步消化，請各家航空公司務必預先告知旅客，並於起飛前備載足夠油量因應。





