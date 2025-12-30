中國軍演逼近「國軍緊盯強勢驅離」！蔡英文海巡現身「回這句」

政治中心／綜合報導

中國解放軍今（30日）在台灣周邊展開軍事演習。海巡署透過社群平台表示，相關行動已對我國周邊海域的航行安全與漁民作業帶來重大影響，海巡已全面啟動應處作為，並與國防部及相關國安單位密切協調，確保海上航道運作安全，捍衛國家主權。前總統蔡英文在貼文下方留言為第一線人員加油打氣，感謝海巡同仁堅守崗位，相關留言曝光後，引發大量網友關注，吸引萬人按讚響應。





海巡第一時間即掌握動態，偵獲14艘中國海警船出現在台灣周邊水域，並接近馬祖、金門、烏坵及東沙等外離島限制水域線。（圖／翻攝自海巡threads）

海巡特別在threads上發文說明指出，中國人民解放軍東部戰區於29日上午7時30分發布聯合軍演訊息後，海巡第一時間即掌握動態，偵獲14艘中國海警船出現在台灣周邊水域，並接近馬祖、金門、烏坵及東沙等外離島限制水域線。海巡署隨即調度相對應艦艇進行併航監控與強勢驅離，並派遣支援艦艇待命，同步成立應變中心，與國防部協同監控海空情勢。海巡署強調，在嚴密監控下，所有航行台灣周邊的國內外船舶均能安全通行，未受到任何騷擾或威脅。海巡署進一步指出，中國透過軍事演訓方式施壓，已對印太地區的和平與穩定造成衝擊，面對軍演帶來的高度風險，海巡將持續強化戒備，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上交通秩序與漁民作業安全不受影響。

前總統蔡英文也在海巡署貼文下方留言為第一線人員加油打氣，吸引萬人朝聖狂讚。（圖／翻攝自海巡threads）

對此，前總統蔡英文也在海巡署貼文下方留言為第一線人員加油打氣，「謝謝海巡同仁，在全國人民即將展開假期的時候，堅守崗位。我相信，全體國人一定也會團結一心，給予海巡的姊妹弟兄最大的支持」相關留言曝光後，引發大量網友迴響，吸引逾2.2萬人按讚，不少民眾留言直呼看到蔡英文發聲「就覺得安心」，並感謝海巡在前線守護台灣。蔡英文的留言曝光後，吸引2.2萬人按讚，留言區湧入不少聲援與感謝聲音。有網友寫下「謝謝小英的穩定力量」，也有人表示「海巡前大老闆，出來打氣了，讚！」，另有民眾直言「看到小英就覺得很安心」，還有人向第一線人員致意，「謝謝海巡在前線守護我們，任務平安順利！」









