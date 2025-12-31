中國軍演離台灣只剩9海浬！歐盟、日本接連發聲：停止武力脅迫

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中國29日突宣布展開代號「正義使命－2025」的大規模軍事演習，演訓範圍全面覆蓋台灣周邊5大區域，其中南部演習點距離台灣僅約9海浬，並揚言實施實彈射擊，規模與距離均創新高，引發國際社會高度關注。歐洲與印太國家也罕見接連發聲，要求中方停止對台武力脅迫行為。

中國29日突宣布展開代號「正義使命－2025」的大規模軍事演習，我國國防部長顧立雄跟國軍開會。（圖／國防部臉書）​​​​​​

歐盟對外事務部30日發布正式聲明指出，台海安全對全球經濟繁榮與國際安全具有關鍵戰略意義，這次軍演已對區域和平與穩定構成威脅。歐盟強調，堅決反對任何一方透過武力或脅迫，片面改變現狀，並呼籲各方保持克制。

廣告 廣告

中國29日突宣布展開代號「正義使命－2025」的大規模軍事演習，演訓範圍全面覆蓋台灣周邊5大區域。（圖／翻攝自國防部）

日本方面也表達關切。據《共同社》報導，日本政府已就此次軍演向中方提出嚴正關切。外界注意到，日本首相高市早苗11月初才針對台海情勢公開表態，分析認為，中方此舉不排除意在測試周邊國家與國際社會的反應強度。

這波軍演也直接衝擊台灣民眾生活。多條國內航線被迫停飛或調整，估計影響超過10萬名旅客；基隆港軍艦出港轉入戰備位置，部分漁民也緊急返港避險。

更多FTNN新聞網報導

共軍突宣布「正義使命-2025」軍演 範圍環繞全台、實彈射擊時間曝

南京博物院爆盜賣文物「前館長夫婦遭帶走」 27家博物館巧合暫時閉館

婦人商場當眾下跪 一卑微請求尪冷眼不理！網炸鍋律師都說話了

