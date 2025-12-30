中國軍演 我與美日歐盟保持密切聯繫

中國解放軍對台發動「正義使命-2025」軍事演習，外交部呼籲中國即刻停止無端的軍事挑釁行為，今天(30日)進一步表示，台灣與美國、日本、歐盟、G7成員國的溝通管道暢通，不斷保持密切聯繫，共同齊心協力維護全球及區域的和平穩定與繁榮發展。



中國解放軍近年若發動圍台軍演，都會有理念相近國家為我發聲，例如去年5月「聯合利劍-2024A」，歐盟對外事務部就發布聲明重申台海和平穩定的重要性；又如今年4月的解放軍聯合演訓行動，G7外長與歐盟外交暨安全政策高級代表則透過聯合聲明對此表達關切。

日本政府以往的立場也可注意，根據我外交部今年4月2日的新聞稿所述，中國在2024年對台發動兩次「聯合利劍」軍演，日本政府都於第一時間向中國直接表達擔憂與關切，而4月的聯合演訓行動，日本也立即向中國表達關切，並再度公開強調台海和平穩定的重要性。

面對解放軍這次「正義使命-2025」軍演，外交部表示，會持續呼籲並繼續與理念相近國家齊心合作，共同維護全球及區域的和平穩定。外交部公眾會副執行長陳怡君說：『(原音)事實上，台灣向來與理念相近國家保持密切聯繫，特別是美、日、歐盟和G7成員國，我國政府跟各方的溝通管道都十分地通暢。』

「訴諸國際」通常是我國應對策略之一，像解放軍去年10月發動「聯合利劍-2024B」軍演，外交部當時就籲請世界各國以實際行動支持民主台灣，團結一致捍衛自由民主價值。