中國軍演 江啟臣應予譴責：但賴清德及陳菊市長也曾到對岸對話

立法院副院長江啟臣29日接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。 圖：翻拍自CNEWS匯流新聞網YouTube

[Newtalk新聞] 對於中國將展開新一波圍台軍演，立法院副院長江啟臣今(29)日受訪表示，他要給予譴責。他主張3D，也記受「民主、嚇阻與對話」，這對話不只是高層對話，民間地方也都是。過去賴清德擔任台南市長、陳菊擔任高雄市長，他們其實為了城市發展，為了人民利益，他們也都到大陸去交流。這也證明交流、對話其實是可以帶來某種程度正面效益，甚至讓彼此關係可以和緩、改善。

江啟臣今日接受CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。

廣告 廣告

對於中國「正義使命-2025」圍台軍演，江啟臣表示，只要針對台灣演習，「就算我們內部有對未來不一樣的主張跟想法，我認為，只要對台灣有軍事威脅的事情，我們都不樂見、不接受，我們也必須要做一定的譴責。」台海需要和平、大家需要對話，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家。

江啟臣說，但和平也要實力，「所以，我們也支持國防實力應該要提升」，不管兩岸氛圍如何，就算沒有這些冰凶戰危，還是要維持一定的國防實力。

江啟臣說，對任何一方的挑釁、針對性的軍演，他個人是非常的不樂見。這無助於彼此和談、對話、交流。台灣社會主張要和平、對話、交流的也很多，主張交流也沒辦法改變對岸要統戰、侵略台灣的人也有，但無論如何都應該要做最壞的打算，但是也應該要做積極的建立和平的作為，彼此建立互信，但這都不是靠單一作為就能解決台海現狀與未來。

江啟臣說，實力不是只有硬實力，而是軟硬兼施都要有。他曾主張3D，就是「民主、嚇阻、對話」。民主是台灣對國際號召的軟實力，嚇阻也是軟跟硬，要有軍事實力，但不可能毫無限制軍備競賽，因為以量體跟規模，是無法跟對岸比較。所以，不對稱的作戰，豪豬或新加坡的毒蝎戰略是必須的。

江啟臣說，「嚇阻是要達到這樣的效應，我知道你有可能、想要在我脆弱的時候攻擊我，或對我採取行動，但我必須要讓你知道，只要你一出手，你也會受傷」。這是中小型國家會採取嚇阻的戰略。

江啟臣說，另外，台灣在全球供應鏈上不可或缺的地位，一旦受傷，全世界都受傷。「台灣有事」、「世界有事」，但我們希望「台灣安全」、「世界都安全」。

江啟臣說，今天再怎麼樣對立，美國與中國大陸，他們講白的就是「我們就是對立、就是競爭的」，可是他們沒有放棄對話。尤其需要對話，避免誤判、失控。有時候一個錯誤解讀就可能變成真正的衝突。

江啟臣說，這不管是高層對話，民間或地方也是。過去賴清德擔任台南市長、陳菊擔任高雄市長，他們其實為了城市發展，為了人民利益，他們也都到大陸去交流。這也證明交流、對話其實是可以帶來某種程度正面效益，甚至讓彼此關係可以和緩、改善。但不代表你要放棄你的國防。這兩個是可以並行不悖的。不應該被解釋為交流就放棄國防，國防就放棄交流。

對於總預算案審查，江啟臣說，憲法沒有規定何時要審查法，但預算法第51條規定會計年度開始一個月前由立法院議決。過去25年，只有3次是在年底前完成三讀，其他幾乎都拖到一月份，有時候拖到二月。另外，也規定延續性、法定性預算不會因為年度預算沒有過而不能執行，影響的會是新增計畫。

江啟臣說，朝野還是要做下來妥協、審查，他也樂見。針對總預算部分，韓國瑜主持朝野協商會很積極，但現在雙方卡住了，各有堅持。

對於鄭麗文希望與中國國家主席習近平會面，江啟臣說，他不確定鄭麗文的想法，因為，至少鄭沒跟他提到這件事情。坦白講，沒辦法評論。「主席在大的方向，兩岸、國際、國內朝野這部分，或許能有更充分的一些說明，讓大家能夠瞭解。至於其他細節部分，我是不方便作任何評論」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴清德專訪選「雲豹與他們的產地」！凸顯國防三大急迫意義曝光

新聞專訪直擊國防第一線 賴清德：台灣絕不投降 和平一定要靠實力