「中國軍演」蕭旭岑竟扯高市早苗 周軒嗆：管好你自己

中國解放軍東部戰區昨（29）日突然宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，引發台灣社會極大批評聲浪，不過，國民黨副主席蕭旭岑則分析指出，中共這次實彈射擊的圍台軍演，對高市早苗而言本身就是一場測試。對此，政治工作者周軒29日晚間在社群平台發文，痛批蕭旭岑的言論，不僅失焦，更是越俎代庖，對他國領袖指指點點，言論粗俗失當。





周軒批評，他從來沒有覺得馬英九系統訓練出來的人這麼粗俗過，蕭旭岑今天算是讓大家開了眼界，「Mind your business，OK？」



周軒也罵，一個國民黨的副主席，管到人家日本首相去是怎樣？住海邊嗎？



針對國際情勢現況，周軒說，高市早苗首相和日本防衛大臣小泉進次郎已經多次表明了，日本政府會不會採取行動，會根據「實際上的狀況綜合判斷」，「何況蕭副主席真的覺得中國搞這麼大一場，美日兩國沒有任何動作嗎？」



此外，針對國民黨主席鄭麗文扯總統賴清德連累全台2300萬人的言論，周軒指出，蕭旭岑有空對人家日本首相指東道西，「回頭看看自己家黨主席鄭麗文講那什麼狗屁倒灶的話吧？」



同時，周軒罵，成天把中華民國擺在嘴上的中國國民黨，遇到中共的時候中華民國都不見了，只剩下對內找敵人最會，連譴責「中國製造危機」都講不出口。



最後，周軒諷刺，管好自己都這麼困難了，居然還有精神管到人家日本去，還要挑撥台日之間的關係，說你不是中共同路人，還真的不太讓人相信。





