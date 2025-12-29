中國軍演！鄭麗文瞎扯台灣倒八輩子楣 王定宇：藉共黨槍桿子威脅台灣人

記者楊士誼／台北報導

中國展開環台軍演，國民黨主席鄭麗文竟稱「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的楣」。民進黨立委王定宇今（29）日痛批，中國也對日韓、菲律賓、澳洲發動軍演，難道這些國家都是民進黨執政？他也痛批，難道台灣人可以說倒了八輩子楣，因為國民黨打輸內戰跑路到台灣？他更直言，鄭麗文在合理化中國的軍事威脅，是藉共產黨的槍桿子威脅台灣人「什麼不能講、什麼不能想」。

王定宇指出，鄭麗文第一時間不是譴責侵略者，而是譴責民選政府跟民進黨，鄭麗文的說法不僅是是非黑白不分更是極度危險。如同不譴責色狼，反而譴責女性受害者的穿著、拿防狼噴霧等，這種說法是會被社會吐口水的。中國意圖用武力威脅台灣，但不只針對台灣，不久前中國也因日相高市早苗的挺台言論發動對日軍演、在南海對美澳菲等國發動軍演，更在黃海對韓國軍演。他表示，若依照鄭麗文的說法，難道韓國、澳洲、菲律賓、日本都是民進黨執政？

王定宇續指，根本的原因是中國的窮兵黷武，而非哪個國家的哪個政黨，或是哪個國家主張了什麼而導致。他也指出，鄭麗文的說法完全不符合事實也沒有國際常識，從兩蔣至今，中國的對台軍演有少過嗎？難道會因為誰執政，中國對外擴張就會停下？從過去的歷史來看，鄭麗文的說法也不是事實。而以中國的主張來看，中國還在主張國共內戰，以鄭麗文的邏輯而言，台灣人要說倒了八輩子楣，因為國民黨打輸、跑路而牽連台灣？這種說法傳遞極度危險的訊號，也就是合理化中國的軍事威脅，認為中國有權利透過軍事威脅，針對某些政黨和主張造成影響，是藉共產黨的槍桿子威脅台灣人「什麼不能講、什麼不能想」。

王定宇也指出，鄭麗文不譴責獨裁中國，卻拼命詆毀民主台灣的民選政府，以鄭麗文的主張，搭配國民黨頻頻阻擋國防預算，就傳遞相當危險的訊號，一面對國際發出錯誤訊息，讓國際誤以為台灣沒有保護自己的決心；一面也傳遞給中國錯誤訊號，中國會認為一但動武，台灣內部會有叛徒、走狗當內應，弱化台灣的國防也升高中國動武的動機。

王定宇強調，投資國防就是投資和平，阻礙國防反而引戰，鄭麗文這種言論，從地緣政治、台灣歷史來看不是事實，從社會基本道理來看，譴責受害者更是荒謬。這種主張搭配藍營控制立法院，不僅荒謬而且極度危險，國民黨支持者要思考「怎麼就回真正的藍軍」，台灣人更要思考，國家是賴以為生的唯一地方，面對威脅與內賊，台灣人應該利用民主的力量保護自己的國家，搶救自己跟孩子的未來。

