中國軍演「醜圖」連發！長榮貨輪也被畫上了

▲中國軍演後官媒醜圖海報連發，今日放上一張扼喉照搭配長榮貨輪，指控長榮運載美製坦克，放話海警將登船攔截。（圖／翻攝自環球時報）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，海巡署昨在第一時間偵獲14艘中國海警船，侵擾台灣周邊水域、馬祖、金門烏坵及東沙等外離島限制水域，海巡署派出14艘船艦艇，採「一對一」方式併行監控。中國官媒宣傳不斷，環球時報今早又放上一張海報，上頭出現一艘長榮船隻，並配上手銬，撂話要「扼喉」。

中國昨派出14艘海警船在台灣北部及東部侵擾，海委會主委管碧玲也放上了桃園艦與中國海警船1306號船對峙的畫面，昨晚6時對中國海警船進行第7次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬（約1481公尺）；中國海警船屢屢貼著我國領海鄰接區的外界線24海里，故意貼著線上航行，時不時突破我方外界線騷擾，海巡署也強調，對於中國海警船都會採1對1的監視，一旦對方有逾矩、越線行為，「我們就會頂出去」。

廣告 廣告

中國海警今日持續騷擾台灣領海鄰接區，中國官媒《環球時報》今宣稱，30日海警繼續組織艦艇編隊位台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏坵附近海域開展綜合執法巡查行動。

與此同時，中國海警局還與環球時報聯合發布一張「扼喉」的海報，值得注意的是，海報放上了台灣航運龍頭長榮的貨輪，且貨輪上還有坦克等武器。

環球時報宣稱，海報中的中國海警針對台灣周邊關鍵航路實施封控，在台灣東部，中國海警艦船對載有海馬斯火箭炮的長榮貨輪實施攔截，中國海警執法員則從直升機上以索降的形式登船實施查證和查扣。

環球時報拿出一張衛星影像圖指，2024年11月和2025年7月，台灣兩次分別採用了台灣長榮海運公司的EVER MILD貨輪和台灣陽明海運集團的YM eternity貨輪運輸美製坦克。又批台灣有意隱去了船體上塗刷的EVERGREEN資訊，跳腳喊台灣用民用船運輸武器裝備的不正當。

中國軍演是否會出現海警霸道強行登船的情形有待觀察，但環球時報引述中國軍事科學院研究員王文娟的說法來進行威嚇，稱若台灣用民用船運輸武器裝備，可將承擔軍火運輸任務的貨輪視同軍事目標，中國海警可實施攔截查扣、臨檢拿捕，甚至武力手段。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國圍台軍演不預告突封航路 日專家批「雙標」：違反國際準則

中國圍台軍演今實彈射擊！路透訪台人反應淡定：只是要嚇我們

是要來幾張？中國又發軍演新海報 台灣南北檢驗「一體封控能力」