中國軍演…陳其邁批「亞太安全最大破壞者」 籲立院速過國防預算

中國解放軍今（12/29）宣布在台灣周邊展開新一波陸海空軍演，對此，高雄市長陳其邁表示，中國頻繁環台軍演已嚴重破壞區域和平，更是「整個亞太地區的安全一個最大的一個破壞者」，並呼籲立法院盡速通過國防預算，強化台灣自我防衛能力。

陳其邁出席高雄市立鳳山醫院二期醫療大樓開幕典禮時表示，中國近年來已多達7次環台軍演，不僅嚴重破壞區域和平與穩定，更可說是「整個亞太地區安全最大的破壞者」。

陳其邁指出，中國此舉不但違反國際規範，更透過片面改變現狀的方式，意圖影響亞太地區的軍力平衡，相關軍演行為為國際社會所不容許，必須予以最嚴厲的譴責，並呼籲立法院應盡速通過增加國防預算，以捍衛台灣安全。

陳其邁強調，當中國持續加大對台的軍事與各層面壓力，若國會讓防衛力量受限，將難以獲得人民支持，期盼藍白陣營能加速審查相關防衛預算，共同守護國家安全。

陳其邁進一步提到，中國對台的野心與企圖不僅體現在軍力擴張，也透過外交及各種手段進行打壓，國人必須清楚認知，唯有建立強大國防實力，才能確保台灣長遠的安全與穩定。

