中國軍火巨頭收入暴跌10% ! 反腐風暴讓高層將領下台、重大合約被迫取消

中國93閱兵首次公開東風-61（DF-61）洲際彈道導彈。 圖：翻攝自新華社

[Newtalk新聞] 根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）週一發布的最新研究報告，由於反腐敗行動導致武器合約延遲或取消，中國大型軍工企業去年收入出現下滑。

據《路透社》報導，報告指出，受烏克蘭戰爭與加薩衝突以及全球和區域緊張局勢的推動，全球大型武器和軍事服務公司的收入持續增長。然而，中國的軍火收入卻呈下降趨勢，與國際市場形成鮮明對比。SIPRI 軍事支出和武器生產項目主任南田表示：「中國武器採購中一系列腐敗指控，導致 2024 年部分重大合約被推遲或取消，這加深了對中國軍事現代化進程及新能力何時實現的疑慮。」

廣告 廣告

受烏克蘭戰爭與加薩衝突以及全球和區域緊張局勢的推動，全球大型武器和軍事服務公司的收入持續增長。然而，中國的軍火收入卻呈下降趨勢，與國際市場形成鮮明對比。 圖：翻攝自 騰訊網 國平視野

報告顯示，去年中國頂級軍工企業收入下降約 10%，其中北方工業降幅最大，達 31%，至 140 億美元。相較之下，日本軍工企業收入增長 40%，德國增長 36%，美國增長 3.8%。全球 100 家最大軍火公司收入整體增長 5.9%，達到創紀錄的 6,790 億美元，而亞太地區則因中國收入下滑成為唯一出現下降的地區。

分析人士指出，中國人民解放軍長期以來是習近平反腐運動的重要目標之一，特別是 2023 年波及軍隊高層，火箭軍成為打擊焦點。10 月份，包括中國二號人物何衛東在內的八名高級將領因貪污指控被開除。何衛東曾任中央軍委職務，中央軍委是中國最高軍事指揮機。

10 月份，包括中國二號人物何衛東在內的八名高級將領因貪污指控被開除。何衛東曾任中央軍委職務，中央軍委是中國最高軍事指揮機構。 圖：截自「x」@SonodaHiroki

SIPRI 研究員肖亮表示，中國解放軍火箭軍以及航空航天和網絡項目的研發時間表可能會受到影響。這些延誤與北方工業及中國航太公司高層人員變動和腐敗審查有關，而中航工業軍用飛機交付速度亦放緩。

儘管如此，報告指出，中國仍在積極推進軍事現代化，包括部署世界上規模最大的海軍與海警艦隊、新型航空母艦、高超音速飛彈、核武器以及空中和海上無人機。SIPRI 專家梁先生分析：「從中長期來看，國防預算的持續投入與政治承諾仍將推動現代化進程，雖然部分項目可能延期，成本增加，採購控制也將更加嚴格。」

中國國防部及主要軍工企業中航工業、北方工業與中國航太科技集團均未立即對《路透社》的置評請求作出回應。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美智庫「台灣有事」兵推！日本即便中立 死傷也恐達4,662人

北約想對俄「先發制人」? 美漸收對歐洲支持 北約強化東翼軍演規模