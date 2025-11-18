中國軍艦排字「從從容容」 王世堅笑稱台灣「也不是省油的燈」

民進黨立委王世堅18日在立法院受訪笑說：「這是兩岸難得的共識！好金句大家都有使用權。」他強調，台灣「也不是省油的燈」，應對態度同樣從容不迫，但「真的沒必要動刀動槍」。(記者王藝菘攝)

〔記者王藝菘／台北報導〕中國解放軍在長白山艦甲板上排出「從從容容、游刃有餘」大字，引用民進黨立委王世堅質詢名句，引發兩岸熱議。

王世堅18日在立法院受訪笑說：「這是兩岸難得的共識！好金句大家都有使用權。」他強調，台灣「也不是省油的燈」，應對態度同樣從容不迫，但「真的沒必要動刀動槍」。

王世堅呼籲中共「大的應該先讓步，這才有風度」，並強調兩岸「昨天是敵人，明天不曉得，但今天可以交流」。

對於媒體問他是否「被統戰」時，王妙答：「呵呵，統一次就好！」又笑稱，「我們不怕統戰，你們可以統我們，我們也可以統你們啊～但統一次就好！」語帶幽默反諷，引發現場大笑。

