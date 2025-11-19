中國軍艦排字「從從容容」認知戰 顧立雄：活在民主台灣更顯從容

國防部長顧立雄表示，中國軍方高層不斷被整肅、被消失，我們生活在台灣民主社會，更顯得從從容容。(記者劉信德攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中國海軍989編隊近期帶2千餘名官兵學員出航實習，拜訪越、馬等國，中國海軍工程大學、航空大學學生在甲板上列隊，空拍「從從容容」、「游刃有餘」等排字。我國國防部長顧立雄今(19)日說，中國確實想要達到認知作戰效果，但並不會成功，中國軍方高層不斷被整肅、被消失，比起此現象，我們生活在台灣民主社會，更顯得從從容容。

顧立雄今天受邀至立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度」並備質詢，他會前受訪被問及此事時說，中國確實是試圖想要達到認知作戰(的效果)，但他認為這樣的認知作戰並不會成功。

顧立雄指出，中國面對軍方高層不斷被整肅，不斷有這樣的新聞存在，不斷地被消失，比起這樣的現象，我們生活在民主社會的台灣，顯得更匆匆容容。

此外，國防部政戰局近期執行內部清查作業時，與國安局、調查局等展開國安聯防機制查辦，逮捕5名涉嫌擔任共諜發展組織的嫌犯，其中包括承諾發生戰事時「消極不抵抗」。顧立雄說，中國對我們的滲透作為確實很嚴重，但是國軍也會持續積極採取相關應對措施，不斷加強保防教育，對於有關接觸機密者也皆加以查核。

顧立雄指出，此案事實上也是國軍內部進行查核時發現，國軍還是會不斷地精進，當然對於有這樣的事情發生也感到痛心。

另有在野黨立委質疑全民國防手冊印刷動用第二預備金是規避監督，顧立雄則說，該手冊主要是參照包括瑞典、芬蘭、捷克等相關國家，以紙本普發的方式。由於此手冊推出後已獲得相關好評，再加上應該要避免數位落差，因此認為普發紙本是在確保面對任何緊急狀態，或者重大災害情況下，能夠確保國人財產生命安全的必要做法。

顧立雄強調，國防部以公開招標的方式，沒有任何規避的情形。

