中國軍艦曾通過 菲律賓在西南內海設監測站

（中央社記者林行健馬尼拉5日專電）菲律賓軍方今天宣布，將在靠近南海的杜巴塔哈礁（Tubbataha Reefs）自然公園設置海軍監測站，在保護海洋環境的同時，強化海上監控能力。

菲律賓西部海軍司令部（Western Naval Command）3日與杜巴塔哈管理處簽署備忘錄，未來將在自然公園內設置海軍監測站，派遣人員進駐，提升海域監控能力。

杜巴塔哈礁自然公園位於菲律賓西南部的蘇祿海（Sulu Sea），面積9萬6828公頃，被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界自然遺產，同時也是潛水勝地；蘇祿海則是南與婆羅洲島相鄰，西與南海隔著巴拉旺島（Palawan Island）相望。

菲律賓西部海軍司令席巴拉（Vincent Sibala）今天發布新聞稿強調，透過整合海軍的資源與杜巴塔哈管理處的環保專業，監測站能在蘇祿海建立有效的海上態勢感知能力，同步強化防衛能力及推動永續海洋管理。

席巴拉補充，杜巴塔哈礁海域不時發生盜漁事件，監測站可向周邊海域投送海軍即時支援力量，如巡邏、監偵與快速應變等。

菲律賓西部海軍司令部未說明監測站預期何時完成設置。

另一方面，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，中國研究船和海軍軍艦過去曾經通過蘇祿海，最近一次是在2025年2月，由飛彈巡洋艦、護衛艦以及補給艦組成的中國海軍艦隊，從黃岩島（又稱民主礁）海域南下，穿越蘇祿海之後，離開菲律賓水域。

中國軍艦當時在回應菲方無線電通訊時，主張行使自由航行權無害通過，但菲律賓軍方質疑，中方艦隊多次減速至每小時5至6節左右，航行緩慢，違反無害通過規範。

崔尼代指出，海軍在杜巴塔哈礁海域設置監測站，將更有效監控菲律賓群島之間的海上航道，支援海岸防衛隊以及漁業局船隻執法與巡護。（編輯：謝怡璇）1150205