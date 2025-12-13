即時中心／徐子為報導



中國軍方近年不斷襲擾我國周邊海空域，不過國軍始終保持嚴密監控與廣播驅離。然而，近期中方軍艦態度囂張，甚至在無線電中，公然對我軍喊話「中國台灣」企圖矮化，不僅被空軍強勢回應，還更錄到不明聲源，在頻道內直接回嗆「放你X的屁」，霸氣反擊讓網友直呼「聽了真解氣！」





媒體《自由時報》引述資深軍事臉書粉專「Taiwan ADIZ」指出，隸屬中國東部戰區海軍的054A型護衛艦「宜興艦」（舷號537），近日在台海周邊活動時，竟蠻橫藉無線電對我方正執行任務的軍機廣播喊話：「中國台灣飛機，我是宜興艦，你正向我靠近，威脅我安全，立即轉向遠離！」



面對中國軍艦挑釁，我空軍飛行員隨即在頻道中宣告：「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動！」不過，就在兩軍空中交鋒之際，無線電背景中突然傳出一段不明聲源，語氣帶困惑與嘲諷反問「台灣？」似乎對中軍的稱呼感到莫名其妙。



更精彩的是，在另一段針對宜興艦的廣播錄音紀錄中，當中艦再次搬出「中國台灣」，要求我軍離開時，頻道內瞬間爆出一句清晰有力的聲音怒嗆「放你X的屁！」



儘管這句嗆聲是誰說的來源不明，但研判，可能是周邊作業的民船或看不下去的無線電玩家的「民間反擊」，瞬間在軍事迷圈內引發熱議。



「Taiwan ADIZ」粉專指出，近期共艦如宜興艦等，常態性在海峽中線附近以這類制式詞彙騷擾我方海空兵力，但我國軍始終堅守崗位，寸土不讓。這次空中的「怒吼」，也意外成為嚴肅對峙下的插曲。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／中國軍艦闖台海還要我軍機駛離 無線電遭嗆「這5字」網嗨翻

更多民視新聞報導

遭國防部打臉！澄清2億子彈底火採購案：合法公開招標

加盟主虐15歲柯基犬秋刀魚店沒了！總部出手貼解約通知

苗博雅「戰時上班課論」惹議 林智群：說美化戰爭的人是把統一美化了

