中國軍艦闖台海還要我軍機駛離 無線電遭嗆「這5字」網嗨翻
中國軍艦闖台海還要我軍機駛離 無線電遭嗆「這5字」網嗨翻
即時中心／徐子為報導
中國軍方近年不斷襲擾我國周邊海空域，不過國軍始終保持嚴密監控與廣播驅離。然而，近期中方軍艦態度囂張，甚至在無線電中，公然對我軍喊話「中國台灣」企圖矮化，不僅被空軍強勢回應，還更錄到不明聲源，在頻道內直接回嗆「放你X的屁」，霸氣反擊讓網友直呼「聽了真解氣！」
媒體《自由時報》引述資深軍事臉書粉專「Taiwan ADIZ」指出，隸屬中國東部戰區海軍的054A型護衛艦「宜興艦」（舷號537），近日在台海周邊活動時，竟蠻橫藉無線電對我方正執行任務的軍機廣播喊話：「中國台灣飛機，我是宜興艦，你正向我靠近，威脅我安全，立即轉向遠離！」
面對中國軍艦挑釁，我空軍飛行員隨即在頻道中宣告：「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動！」不過，就在兩軍空中交鋒之際，無線電背景中突然傳出一段不明聲源，語氣帶困惑與嘲諷反問「台灣？」似乎對中軍的稱呼感到莫名其妙。
更精彩的是，在另一段針對宜興艦的廣播錄音紀錄中，當中艦再次搬出「中國台灣」，要求我軍離開時，頻道內瞬間爆出一句清晰有力的聲音怒嗆「放你X的屁！」
儘管這句嗆聲是誰說的來源不明，但研判，可能是周邊作業的民船或看不下去的無線電玩家的「民間反擊」，瞬間在軍事迷圈內引發熱議。
「Taiwan ADIZ」粉專指出，近期共艦如宜興艦等，常態性在海峽中線附近以這類制式詞彙騷擾我方海空兵力，但我國軍始終堅守崗位，寸土不讓。這次空中的「怒吼」，也意外成為嚴肅對峙下的插曲。
原文出處：快新聞／中國軍艦闖台海還要我軍機駛離 無線電遭嗆「這5字」網嗨翻
更多民視新聞報導
遭國防部打臉！澄清2億子彈底火採購案：合法公開招標
加盟主虐15歲柯基犬秋刀魚店沒了！總部出手貼解約通知
苗博雅「戰時上班課論」惹議 林智群：說美化戰爭的人是把統一美化了
其他人也在看
大陸殲15「雷達照射」日本F-15戰機 張延廷曝可能對峙景況
日本防衛省6日晚間罕見公開，解放軍海軍遼寧號航艦配屬的殲15型艦載戰機，6日下午、傍晚在琉球（沖繩）東南方的公海上空，兩度對航空自衛隊的F-15J/DJ型戰機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行「雷達照射」事件。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
誰怕誰啊！美日抗中俄 「轟炸戰鬥神秘機」全出動超震撼
中國與俄羅斯在本月9日，陸續開出轟炸機、戰機等擾亂日本與韓國外海公海，雖未侵入各國領空，但挑釁意味濃厚。不過日本與美國也不是省油的燈，雙方共同開出戰鬥機、轟炸機、甚至是「神祕機」全部出動，共同對抗中俄侵擾。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3
美軍：中俄正研發隱形衛星技術 太空競賽進入捉迷藏階段
美國太空軍一名高階官員透露，大陸與俄羅斯正在積極試驗先進的隱形技術，目的是讓雷達與光學望遠鏡更難偵測到他們的衛星。美國軍事網站《Breaking Defense》11日報導，美國太空軍情報作戰部資深士官長勒奇（Ron Lerch）在太空軍協會舉辦的「太空力量2025」會議上表示，過去幾年地球同步軌道上的中俄美衛星互相跟蹤，像是「貓抓老鼠」的遊戲，但過去這一年在低地球軌道上，情況已經轉變成「捉迷藏」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 81
23歲學霸女兒考上律師！呂文婉爆哭喊：我家美女律師誕生
資深媒體人呂文婉12日透過臉書激動宣布，23歲女兒Mareen通過律師高考，正式成為準律師。她感性寫下「放榜了！阿母忍不住爆哭，一切煎熬終於放下」，並曬出與女兒日本旅遊的合照，母女倆溫馨依偎畫面充滿濃濃親情。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 102
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 24
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 263
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 347
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 39
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民
立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 206
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 19
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 566
納豆愛妻「3個月孕肚」曝光 瑜伽褲洩「真實起伏」！
娛樂中心／江姿儀報導44歲藝人納豆（林郁智）與依依（陳依依）愛情長跑9年，相互扶持度過難關，去年（2024年）11月求婚成功，同年底登記結婚。夫妻倆婚後感情穩定，8日2人無預警曬片宣布懷孕喜訊，迎來愛的結晶。依依目前已懷孕3個多月，今（13日）稍早她首度公開孕肚照。民視 ・ 2 小時前 ・ 4
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 27
MLB季後賽表現太搶眼 山本由伸榮膺貝比魯斯獎
（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍強投山本由伸，獲得美國棒球作家協會（Baseball Writers' Association of America）紐約分會票選為季後賽最有價值球員（MVP），榮膺貝比魯斯獎（Babe Ruth Award）。中央社 ・ 1 小時前 ・ 3
隋棠搭高鐵突摔跤「臉直撲險撞柱」 帥氣站務員神救援
瓊瑤作品舞台劇《你的故事我的夢》今（13日）在高雄登場，劇中演員之一隋棠，前一天搭高鐵南下，卻發生意外，臉部差點撞到柱子。好在站務員及時救援，才化解危機。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 12