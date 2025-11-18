中國軍艦驚見王世堅金句！2千人排出「從從容容」畫面曝光

國際中心／張予柔報導



民進黨立委王世堅過去因質詢時脫口而出的「從從容容、游刃有餘」金句，在中國意外暴爆紅，甚至被改編成歌曲《沒出息》瘋傳。如今這句話又掀起新一波討論，因為中國解放軍最新一批遠海實習編隊，竟直接把這段台灣立委的名言搬上軍艦，在軍艦甲板上以 2000 多名學員排字，引起兩岸網友熱議。





中國解放軍的長白山艦上，竟出現「從從容容」、「游刃有餘」等大字。（圖／翻攝自微博）









根據《新華社》報導，解放軍海軍989編隊近日自山東青島啟航，展開新一輪遠海綜合實習，艦上載有逾2100名海軍工程大學、海軍航空大學等軍校學員與官兵，未來將先後造訪越南、馬來西亞及印尼。值得注意的是，在旗艦綜合登陸艦「長白山艦」的飛行甲板上，學員們竟以人形排出「從從容容」、「游刃有餘」等大字，以象徵完成任務的信心與決心，這些字樣空拍畫面曝光後，立即在中國社群平台掀起討論。

王世堅這句話原本是他在議會質詢柯文哲時所用的重話「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬。」由於語氣犀利，加上節奏鮮明，意外被中國音樂博主改編成歌曲《沒出息》，旋即走紅成為網路迷因。不只在社群平台引發二創熱潮，甚至連國台辦對台評論時也曾引用相關語句，如今更被直接搬上解放軍軍艦，引發更多話題。









