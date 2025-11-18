中國軍艦驚見〈沒出息〉8字金句！王世堅：台灣也不是省油的燈
即時中心／潘柏廷、李美妍報導
民進黨立委王世堅，擔任台北市議員質詢所言「從從容容，游刃有餘」等金句，被中國網友翻唱成〈沒出息〉爆紅；豈料，中國解放軍989編隊搭載2,100餘名學員和官兵，15日從山東青島軍港啟航期間，學員在綜合登陸艦長白山艦的飛行甲板上，擺出「從從容容」和「游刃有餘」8字，受到外界高度關注。對此，王世堅今（18）日下午則回應，台灣也不是省油的燈，在應對態度也是「從從容容」，做好的準備也是「游刃有餘」。
針對中國軍艦出現〈沒出息〉中的「從從容容，游刃有餘」金句一事，王世堅今日下午受訪表示，這是台灣跟中國難得有的共識，就是這8字，「我想好的金句任何人都有使用的權利，中共訓練部隊當然要激發軍心、展示決心，這是中國的權利」。他也說，台灣也不是省油的燈，在應對態度也是「從從容容」，做好的準備也是「游刃有餘」。
接著，王世堅指出，既然大家都「從從容容，游刃有餘」，但不必兵戎相見，全體世人共同看法應該是想方設法一起追求全人類的和平，不是這樣子的窮兵黷武、互相放話。
他分析，兩岸相比台灣只有3萬6千平方公里、人口僅2300萬人，而中國則是900萬平方公里、人口則有14億人；但大小對峙的時候，大的一方應該先讓步，而小的一方沒有讓步的道裡與空間，「若小的一方先讓步就是投降了嘛！大者先讓步表示有風度及度量，而不是要小的一方器械投降，希望中國能想清楚」。
民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）
王世堅又說，其實兩岸之間昨天是敵人、明天不曉得、但今天可以在經濟、文化交流，世界上也不只台灣與中共之間的對峙，很多國家即便對峙，但相互之間也在尋求最大共識，「求同存異這才是對的」。
同時，王世堅提到，中國除排這些字，今天也發表「槍已上膛，劍已出鞘」的言論，「個人是覺得完全沒這樣的必要，不必要把話講死、講絕；並不是把話講死、講絕，代表你很強大，大家都應該要怕你，因為人世間總是還有正義與公理，大家照道理談論」。
他認為，台灣絕大多數國人同胞熱愛和平，且是很善良、厚道的民族，尤其400年來台灣民族受到的委屈，絕對不亞於中國數百年來受到的委屈，因此不必用這樣子兵戎相見，「大家互相展示信心、決心，這樣就好了，其他不必要的過激言論就可以省下來吧！倒是把許多精神花在兩岸之間彼此的交流」。
綜合上述，王世堅喊話，針對「從從容容，游刃有餘」8字金句，當然歡迎中共及任何國家、任何人使用，「只要是好的金句，全體世人都可以運用，但要運用得當；如果『從從容容，游刃有餘』背後加『槍已上膛，劍已出鞘』就不對了」。
王世堅更強調，若真是「槍已上膛，劍已出鞘」後面應該接的是「 匆匆忙忙，連滾帶爬」，但是不必要到這樣的地步，「我們全人類要追求更高的境界、要和平，大家要均富；人生只有一次，大家一起追求完美人生」。
