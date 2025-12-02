「中國輝達」寒武紀能挑戰正版輝達？學者揭它晶片真實效能：只有這舊款8成

AI晶片霸主輝達在全球AI伺服器與資料中心幾乎處於壟斷地位，而中國為了實現科技自主，積極扶植國內AI晶片廠商寒武紀，希望能夠「去輝達化」。對此，大同大學電機系助理教授張勤煜在節目《論政天下》認為，儘管在效能上美國仍然領先，但中國透過晶片封裝與堆疊技術，使整體效能達到與先進製程相近的水平。

張勤煜指出，中國採取「去輝達化」政策，當時是希望引導雲端服務和資料中心廠商不要採用輝達晶片，今年5月則正式公告，由國家資助的資料中心禁止採購外國製造的AI晶片。而這個政策對於輝達的影響恐怕不只有財報上的200億，他預估損失可能高達500億美元。

張勤煜提到，儘管輝達總營收大幅增長，但其對中國市場的依賴度正在降低，而輝達執行長黃仁勳也透露，輝達目前在中國市場的營收基本上已是零。而輝達的GPU晶片屬於通用型晶片，與寒武紀的ASIC（客製化晶片）不同，ASIC主要針對特定功能開發，效率通常比通用型GPU更高。

​張勤煜表示，寒武紀最新的晶片是思元590，效能約為輝達2、3年前的A100晶片的80%，若以訓練場景來說，大約有華為昇騰910B晶片在訓練場景60%的性能，因此實際上硬體比不上輝達。

張勤煜指出，即使在算力上比不上輝達晶片，但透過機器學習單元架構，能夠讓運算更快，此外在架構上，現在的效能已經不能單純比較單一AI晶片的算力，而是要看記憶體傳輸速度、虛擬連結的AI晶片統整計劃，寒武紀目前在590採用的就是7奈米Chiplet的技術，透過晶片堆疊克服製程技術的落後，使整體效能達到與先進製程相近的水平。

張勤煜說，輝達在中國所遺留下的空缺，是給寒武紀發展自身技術、補上缺口很好的機會，今年為止投入市場的資金已經高達506億美元，並指出寒武紀在AI晶片上主要有3個業務，第一是雲端產品晶片、第二是邊緣端產品、第三則是IP軟體授權，但目前比較讓人擔心的是，雲端產品占了營收的99.4%，其他產品幾乎微不足道。

張勤煜也表示，寒武紀的重要里程碑是2017年，其處理器應用於華為的麒麟970晶片中，成為當時全球第一台AI手機的晶片，但當時寒武紀是透過授權IP給華為，在華為開發出自研晶片，停止使用寒武紀的技術後，使寒武紀更加確信必須從單純IP授權，轉為開發自己獨立的AI伺服器專用晶片。



