「中國輝達」摩爾線程今首登上海科創版 股價飆逾400%

被投資人稱為「中國輝達」的中國GPU設計公司摩爾線程（Moore Threads）今日（12/5）首登上海證交所科創版。上市第一天股價大漲逾400%，每股股價一度飆至初發行價的五倍之高。

綜合中國媒體報導，摩爾線程今在上海證交所科創版登版首日開盤價為每股650元人民幣(以下幣值均為人民幣)，和IPO發行價114.28元相比大漲468.78%，幾乎是5倍價格。股價之後盤旋在每股600人民幣上下。

春山浦江投資管理公司的董事長辛偉廉（William Xin）向路透社表示：「這個價格超出我的理解範圍。」辛偉廉指出，儘管中國國內對AI晶片的需求將十分龐大，但摩爾線程尚未實現營利，前景仍不明朗。他說：「一檔股票不可能無視重力而飛到平流層去。」

摩爾線程成立於2020年10月，是中國國內目前唯一能夠單晶片同時支援AI計算、圖形渲染、物理模擬、科學計算及超高畫質編解碼五大功能的全功能GPU架構。

由於摩爾線程的技術產品直接對標輝達GPU，再加上創辦人張建中的輝達背景，使其有「中國輝達」稱號。張建中曾任輝達（NVIDIA，中國稱英偉達）中國區總經理，目前持有摩爾線程約9.41%股份，並透過四大員工持股平台控制約31%股權。

摩爾線程創立迄今尚未盈利。2022年至2024年，公司分別虧損18.94億元、17.03億元、16.18億元。今年前三季度，摩爾線程營收7.85億元，淨利潤虧損7.24億元。

據摩爾線程IPO招股說明書，其目標資金為2024年銷售額的123倍，募集資金將應用於新一代自主可控AI訓推一體晶片研發專案等。

