中國轉機遭刁難！印度女上海遭扣留 移民官堅稱她出生地是「藏南」

編譯林浩博／綜合報導

在中國轉機被故意刁難！印度女子通多克（Prema Thongdok）居於英國長達14年，不料一次在上海的轉機，卻因為移民官員堅持她的出生地在中國，不承認她護照有效，害她被扣留機場長達18個小時，而且這段時間她都在挨餓，沒食物可吃。

印度女子通多克，因出生地在中印主權爭議地區，竟在中國轉機時遭到刁難，甚至被扣留長達18小時，期間還沒得吃喝。（圖／翻攝自X平台 @ZZoariah）

「妳是中國人」

通多克稱她21日從倫敦飛往日本大阪，中途過境上海。原本她只會停留在上海３小時等待轉機，不料才剛下機過安檢，就被拉至一旁。

通多克回憶：「10月16日我才在同一座機場順利轉機。那時並無問題，所以顯然這次是騷擾。我那時在排隊等待過安檢門，一名女子過來，示意我跟她出來，然後把我帶走。我問他們有什麼問題，他們就指指我的護照，裏頭載明我的出生地是阿魯納查邦（Arunachal Pradesh）。」

她指出：「他們堅持阿魯納查邦屬於中國的一部分，因此我的護照無效。我就反問，哪條法律或哪份文件說這護照無效。」

通多克聲稱，官員們甚至嘲笑她。「他們當中一人還說，我應該拿中國護照，因為我是中國人。」

通多克說她在機場被扣留了18個小時，期間都沒食物可吃。她的護照遭到沒收，她也不准搭乘飛機繼續飛往日本，即使手握有效的簽證，仍是徒勞，「他們拒絕我繼續飛往日本。他們堅持我要嘛飛回英國，要嘛飛去印度。」

印度政府表示，駐在上海的領事館得知了消息，已經介入。匿名消息來源告訴《印度快報》（Express）：「我們在上海的領事館已介入處理，給予受困旅客全面的協助。」

新德里已向北京發出了「強烈的通牒」。

藏南問題

印度外交部稱，已向中國清楚表明，其扣留通多克的理由「荒謬」，強調阿魯納查邦是「印度不可分割的領土」，那裡的居民自然有權擁有印度護照。

中國並不承認阿魯納查邦的存在，堅持該地屬有中國的「藏南」地區。中國外交部發言人毛寧於26日的例行記者會即表示：「藏南地區是中國領土，中方不承認印度非法設立的所謂『阿魯納查邦』。」

毛寧繼續說：「中方邊檢機關始終依法依規履行查驗手續，......沒有對她（通多克）採取強制措施，也不存在羈押、滋擾等情況。」

中國與印度的邊界長達3000公里，國際危機組織（ICG）即直言：「這是世界最長的爭議邊界。」

此次事件的發生，正值中印兩國關係回暖之際。印度總理莫迪才於8月，時隔7年才再踏上中國土地，並於中國領導人習近平於上海會面。兩國先後恢復了對彼此的旅簽發放與班機直航。

ICG的資深分析師東蒂（Praveen Donthi）指出，即使中印兩國關係融冰，此事件依然凸顯了雙方邊境爭議有多麼棘手，因為中國認為控制該地區，「對掌控西藏至關重要」；印度這方，來自阿魯納查邦的國會議員將認為，「事關主權的放棄」。

騷擾求償

通多克稱，她最終要了電話，趕忙與朋友聯絡。她的朋友將事情告訴了印度的官員。

通多克表示：「在我連絡上領事館之後，才過一個小時，六名官員就來到機場，給我食物。」

不過，通多克想繼續飛往日本，中國當局依舊不給她放行，並要求她只能搭乘中國東方航空的班機離境。最終通多克是經由泰國飛到了印度。

通多克隨後向印度外交部寫信，強調中國官方聲稱她護照「無效」的作法，是「直接挑戰印度的主權」，而這讓每個印度公民「深感擔憂」。

通多克在信中還表示，這是「將兩國關係，或說地緣政治的問題，錯誤地針對印度公民的私人身上」，此事對她造成「騷擾、憂鬱，以及精神和心理的痛苦」，她將就此尋求中國賠償。

而這件事也引起台灣網友關注，「原來外國人在中國轉機也有這層風險」，還有網友說：「要去中國轉機真的要考慮考慮。」

