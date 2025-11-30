中國轉機遭拒登機！ 旅客英返台經上海「未帶台胞證」
開心出國玩，有旅客回台卻卡關，有民眾分享，妹妹原定從英國返台，會先在芬蘭跟上海轉機，沒想到中途卻遭航空公司拒絕登機，只因為身上沒帶到台胞證，專家提醒無論是搭中國籍的航空，或是在中國轉機，都必須要帶台胞證。
英國大笨鐘、倫敦眼，這些世界知名景點吸引無數旅客前往打卡拍照，但有人開心出遊，回程卻頻添波瀾。
有旅客從英國返台，打算從芬蘭轉機，再飛到上海最後再回到台灣，即便帶了護照也持有機票，但沒帶到台胞證，竟遭到航空公司拒絕登機，旅遊達人提醒，只要搭乘任何的航空，轉機地在中國，都一定要帶台胞證，票價越便宜，越要留意細節。
旅遊達人傑西大叔：「目前中國各機場轉機，都必需要有台胞證，那沒有台胞證的最嚴重後果，就是在出發的時候，就被地勤拒絕登機，那已經出現多起的案例。」
畢竟若是直飛航班，像是華航台灣飛倫敦，飛行路線要繞過中國領空，先切入廣東、廣西再進入中南半島，飛行時間約16小時，相對的如果從上海轉機，航線能更加順暢，算下來飛行時間還略短一些，除了時間考量，票價才是最大誘因。
旅遊達人傑西大叔：「透過北京上海轉機前往歐洲的航班，以往都可以找到兩萬上下左右的票價，因為可以講中文加上飲食習慣接近，很多人都是因此選擇中國轉機航班。」
其實過去在2024年巴黎奧運，羽球男雙麟洋配，運動部長李洋的父親，從台灣遠赴歐洲替兒子加油，也因為便宜，買了在中國轉機的航班，但到了機場，同樣因為台胞證問題無法搭機，最後又刷了9萬元的機票才順利抵達，海峽交流基金會也在官網提醒國人，台人從第三國前往中國機場轉機返台，或從台搭機到中國機場，轉機前往第三國，依中國相關規定，須持效期內的台胞證，否則省錢不成反倒卡關。
