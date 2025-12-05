中國轟無印良品「未將台灣標註中國」！小粉紅瞎喊：堅決抵制

大陸中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。此外，在民生方面，中方也擋下日本水產進口、呼籲中國人別去日本旅遊等。近日，中國似乎又想找日本品牌「MUJI無印良品」的麻煩，有中媒挖出其母公司的財報，稱其未將台灣標註中國。

據中國媒體《大河報》報導，提到近日日本MUJI無印良品母公司「良品計畫」發布有價證券報告，《大河報》稱，在該公司財報中，香港、上海的公司所在地都有標註「中國」，也就是「中國（香港）」、「中國（上海）」，但台灣則是標注「台灣（台北）」，中國媒體聲稱本應為「中國台灣」。

中國媒體轟無印良品「未將台灣標註中國」。（圖／翻攝自微博）

此外，《大河報》也提到，在談到業務開展時的公告部分，「良品計畫」將中國大陸、台灣、香港都放入了東亞業務中，但台灣和香港前面依舊沒有加「中國」字樣。報導指出，中國國家測繪地理信息局2018年通報對8起「問題地圖」案件的查處，其中第八項就是無印良品贈閱的《2017年秋冬家具目錄冊》插附地圖中，少了包括釣魚島在內的部分中國島嶼。

報導一出後許多小粉紅又在底下留言，表示「抵制無印良品」、「下架」、「堅決抵制」、「幫忙上熱搜」、「好像不是第一回了」、「之前還滿喜歡買無印良品的東西，但是在立場底線面前沒有商量」。

