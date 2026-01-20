中國辣椒段檢出蘇丹紅 11公噸邊境銷毀

（中央社記者曾以寧台北20日電）食藥署今天公布最新邊境檢驗違規名單，自中國進口的1批「辣椒段」檢出蘇丹色素三號，多達11公噸；另有業者自菲律賓進口4.6公噸香蕉醬，檢出著色劑莧菜紅，均在邊境遭攔截。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共13項不合格產品，包含日本進口鮮草莓、醬油、蜜柑、鮮哈密瓜、冷凍桃；越南進口糙米；法國進口乾燥羊肚菌；智利進口油桃；馬來西亞進口黑胡椒粒等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數退運或銷毀。

這次有中國大陸進口「辣椒段」遭檢出含非法定著色劑。食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天對媒體說明，輸入業者「元盛國際貿易有限公司」報驗，檢出蘇丹色素三號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，這批中國的辣椒段在邊境必須銷毀，不得退運。

食藥署統計，從去年7月12日至今年1月12日止，受理中國的辣椒乾，報驗58批，檢驗不合格2批，不合格率3.5%，檢驗不合格原因為農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從今年1月7日起至明年1月6日止，針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

此外還有菲律賓進口「香蕉醬（PBM0110 MOTHER'S BEST BANANA KETCHUP）」檢出含非法定著色劑「莧菜紅」。根據食藥署資料，進口商為「廷立實業有限公司」，共4560公斤遭退運或銷毀。

劉芳銘說明，由於菲律賓進口的香蕉醬累積已有4批檢驗不合格，因此食藥署也針對該國別、該品項全面採取監視查驗。（編輯：李亨山）1150120