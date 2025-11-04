中國辦APEC喊「遵守一中原則」！外交部強烈抗議：中方必須信守承諾

記者楊士誼／台北報導

明年「亞太經濟合作」（APEC）將在中國舉辦，中國外交部卻向外媒表示，台灣參與的關鍵在於遵守「一中原則」。外交部今（4）日對此表達強烈抗議及不滿，並指出中方必須信守承諾，確保台灣平等、安全、尊嚴的參與在中國舉行的所有APEC活動，「任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制」。

外交部表示，我國是（APEC）的正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部指出，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於去（2024）年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今（2025）年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部強調，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

