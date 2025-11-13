中國辦APEC稱「中國台北」 國民黨怪民進黨

〔記者施曉光／台北報導〕針中國明年主辦「亞太經濟合作會」(APEC)，竟把我方中文名稱從「中華台北」改為「中國台北」，國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏今(13)日歸咎民進黨政府，還說：「民進黨不行就讓開，換人做！」

張雅屏指出，「中華台北」雖是歷史妥協，但保留了「中華」的意涵，代表「中華民國憲法」的定位，而「中國台北」則是矮化與否定，任何人若裝做沒看到，就是在默許削弱中華民國主體性。

張雅屏表示，民進黨政府長期把兩岸導向對立，國際上被邊緣化，現在連名稱都被改了還說「有效溝通」？這樣的執政只會讓台灣越來越孤立。「如果民進黨做不好，就讓開，換人來。照韓國瑜院長說的，民進黨廢台獨黨綱，改境外敵對勢力說法，回歸九二共識。」

他還說，讓願意為兩岸和平、為中華民國尊嚴努力的人，恢復理性對話，回到「九二共識」的正軌，才是台灣真正的出路。

