中國農村銀行法拍屋大降價無人問津 加劇經濟風險

（中央社台北23日電）路透社報導，中國農村銀行數百戶法拍屋即使較市價低20%至30%，也無人問津，加劇中國房地產危機、金融業及整體經濟的風險。

路透社22日報導，綜整京東資產交易平台上銀行提供的資產清單，發現2025年中國幾個發展較滯後地區的房價大幅下跌，而農村銀行出售法拍屋數目激增。

如甘肅省的銀行2025年推出4292戶房屋，高於2024年的2398戶。四川省的銀行2025年推出1909戶房屋（包括住宅和商業用途），而2024年僅為370戶。吉林省的銀行2025年推出了1696戶房屋出售，而2024年僅為371戶。山西省的銀行2025年推出519戶房屋，而2024年僅為457戶。

據分析，相關法拍屋的價格較市價低20%至30%。大連房仲李先生舉例，吉林銀行大連分行推出一戶160平方米（約48坪）的房子，拍賣價為人民幣135萬元（約新台幣610萬元），但在2025年11月6日的第二輪拍賣都未能找到買家，而當時該房子的市價為200萬元。

報導稱，農村銀行急於以低價出售法拍屋，反映銀行不良貸款上升及資金緩衝有限，需要趕緊減低成本。

瑞銀估計，2025年至2027年中國因不良貸款而產生的法拍屋約454萬戶。

瑞銀亞洲房地產研究主管John Lam預測，中國房地產價格將持續下跌，2026年下跌約10%，2027年下跌約5%，整個房地產業仍然供過於求。

龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）分析師Xiaoxi Zhang表示，這一趨勢可能預示銀行體系將迎來更大範圍的不良資產處置週期，具體取決於銀行資本能夠承受的處置規模，「中國正處於歷史上規模最大的不良資產處置週期」。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1150123