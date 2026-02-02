中國農產食品春節前大量走私來台 高雄關曝食安風險

〔記者洪定宏／高雄報導〕農曆春節即將到來，中國農產食品將趁隙大量走私侵台，因為可能殘留重金屬或超標農藥，恐造成不可逆的健康損害，關務署高雄關將全力防堵。

高雄關今天發布新聞稿表示，1月23日在金門縣某處倉庫查獲大批中國走私農產食品，包括香菇763.3公斤，以及未經食品檢驗的食品1987公斤(螺絲粉、醬料罐、核桃、地瓜條、魷魚條、油栗仁、花生姑娘、檳榔乾等)，依違反懲治走私條例及海關緝私條例查扣法辦。

廣告 廣告

高雄關指出，未經檢疫的中國走私農產品，除恐殘留重金屬或超標農藥外，極易夾帶境外病蟲害進入台灣；未經食品檢驗的走私中國產製食品，則可能含有台灣禁用的防腐劑、人工色素、非法甜味劑或超標重金屬，且其生產製程與保存環境不明，恐造成不可逆的健康損害。

【看原文連結】

更多自由時報報導

週三就是「立春」！廖大乙：送走「破枯壞礙」迎好運

中部以北今低溫下探13度 明起回暖、週六再轉冷

北中部週一清晨有雨 週三明顯回暖到週五

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

