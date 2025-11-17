中國通緝全球抓捕！沈伯洋：不害怕、不屈服

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

近來中國揚言「全球抓捕」民進黨立委沈伯洋，引起國內外高度關注。對此，沈伯洋今(11/17)表示，自己不害怕、不屈服，未來會繼續出國，反擊中國威脅。

民進黨立委沈伯洋，資料照

沈伯洋今日參加民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》並表示，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，必須加以防備。

針對藍營立委出言嘲諷，甚至說是「自作自受」，沈伯洋則反問，難道得罪中國就該被威脅嗎？尤其身為立法院長的韓國瑜，更應該對此表態，而不是迴避。

沈伯洋指出，已要求陸委會加強宣導中國的危險性，包括李明哲僅因社群發言就被判刑的案例，他強調，中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，但他仍堅定表示，除了自己不害怕，也要把這份不害怕散播給大家，自己的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。

沈伯洋說，中國越打壓，台灣人越不應屈服；因此這次臨時決定不以視訊，親赴德國國會，盡100%努力，這也是國會外交的突破，現在國際友台力量正在累積，自己也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。

吳崢指出，中國所謂的緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安。賴清德總統今早受訪時也再度對韓國瑜喊話「勿替侵略者找藉口」，他說，不分黨派，只要屬於同一個國家，就必須一致對外，共同面對中國對台灣的政治恐嚇。

