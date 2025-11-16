中國通緝沈伯洋遭國際「三大咖」連環否定 律師黃帝穎：順勢打韓國瑜臉

沈伯洋日前到德國參加假資訊聽證會。 圖：翻攝Thread

[Newtalk新聞] 中國央視日前聲稱發布對台灣立委沈伯洋的「全球通緝」訊息，美國、德國與國際刑警組織近日相繼表態，強調中國此舉既不具法律效力，也涉嫌濫用通緝制度。律師黃帝穎在臉書發文直指，中國此次的政治性通緝已成「國際笑話」，更遭三大國際力量連番「打臉」。

黃帝穎指出，美國國務院表示，對中國通緝沈伯洋深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範。簡單來說，美國國務院已表態不認同中國通緝沈伯洋，全球民主國家就不可能理會中國對沈伯洋發佈的「全球通緝」。

其次，德國政府更以實際行動表態。德國不只未理會中國對沈伯洋的全球通緝，德國國會更用行動打臉中國，邀請沈伯洋以台灣立法委員身分出席國會聽證會，在國際場合證明中國對沈伯洋的全球通緝根本無效。

中國宣稱「紅色通緝」沈伯洋，但其實國際刑警組織（INTERPOL）回應表示，紅色通緝令申請須經審查，且依據「世界人權宣言」不得涉及政治性質活動，等於打臉中國對沈伯洋的通緝在國際法上根本無效。

黃帝穎並以此對照國內政壇，中國蠻橫通緝沈伯洋的情況下，立法院長韓國瑜不只未譴責中國，竟反而藉勢要求總統賴清德先撤回中國是「境外敵對勢力」。如今美、德與國際刑警組織接連否定中國的通緝效力，台灣總統護國立場也未變，黃帝穎形容，國際三方「順手連韓國瑜的『舔共立場』一併打得滿地找牙」。

