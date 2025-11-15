中國通緝沈伯洋！美國務院籲停止施壓：破壞北京所聲稱「追求和平解決問題」

中國重慶公安局以涉《分裂國家罪》立案，對民進黨立委沈伯洋展開調查的同時，揚言發布全球通緝，美國國務院於台灣時間15日表達關切，證實有在密切關注相關報導，呼籲中國應停止施壓動作，否則只是在破壞北京當局此前所聲稱「追求和平解決問題」的說詞。

沈伯洋自去（2024）年10月被列入「台獨頑固分子」以來，頻頻被中共點名批評，其父親沈土城名下的台灣兆億有限公司，更被中國以「懲戒」為名，禁止與中國大陸企業或個人交易。

廣告 廣告

到了今（2025）年10月下旬，中國重慶市公安局再大動作發布警情通報，宣告將依《中華人民共和國刑法》和《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》等中國法規，對沈伯洋其台獨分裂組織「黑熊學院」立案調查，揚言追究刑事責任、將發布全球通緝。

對此美國國務院證實有在關注相關報導，呼籲中國應停止施壓、改用對話方式處理兩岸分歧的同時，提其北京當局過往喊話「追求和平解決問題」的發言，美國國務院表示，若中國執意透過威脅、法律施壓等手段，只會破壞北京所聲稱的和平。

更多風傳媒報導

