中國通緝沈伯洋 藍黨團拋這解方跟大陸交涉

▲國民黨團首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭12日舉辦「解鈴還需繫鈴人」記者會。（圖／國民黨團提供）

[NOWnews今日新聞] 重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，總統賴清德11日受訪時表示，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴。對此，國民黨團呼籲，假設目前的執政黨跟中國大陸是沒有互信基礎的，立法院其實我們就可以擔起這個責任，成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，或許可以實質的跟對岸來開始交涉。

國民黨團今天上午召開「解鈴還需繫鈴人」記者會，國民黨團首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭出席。

林沛祥表示，所有中華民國的國會議員都是應該被保護的，不過解鈴還需繫鈴人，敬請賴清德認真的思考，把那句「把中國大陸列為境外敵對勢力」這句話，把他拿掉，好好的想清楚，因為有這句話的存在，所以現在中國大陸、中華民國目前是看到赤裸裸的敵意，沒有任何可以溝通協調交涉的管道。

林沛祥直言，如果說不把這個拿掉，那可能賴清德要解決這個問題，而不是隻單純的譴責，「可能要麻煩賴總統透過美國、日本的關係，去跟中國大陸做交涉」，畢竟來說我們一直聽到臺美關係、臺日關係史上最好，那是否以主掌國防與外交的政府首長，同時也是民進黨黨主席之尊，去跟美國日本來談如何保護我們的國會議員。

林沛祥認為，如果可以把「 把大陸視為境外敵對勢力」拿掉的話，或許我們就有交涉跟溝通的空間。另外，假設目前的執政黨跟中國大陸是沒有互信基礎的，立法院其實我們就可以擔起這個責任，立法院畢竟是全國最高的民意代表機關，我們也查了有關這個立法院在2005年，就曾經有通過一個條文，叫做立法院兩岸事務因應對策小組，由院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，其他成員23人由各個黨團以比例來推派代表，這樣做的話我們或許可以實質的跟對岸來開始交涉。

牛煦庭則說，最近兩岸關係的局勢越來越糟，中國大陸單邊主義的傾向越來越明顯 ，國會議員的人身安全受到了一定的威脅跟挑戰，國民黨長期以來主張，之所以要跟對岸保持暢通的溝通管道，就是不希望因為兩岸關係的惡化，很遺憾執政黨在面對這樣的問題時，還是每次都只留於立場的表述，「但我要很沉痛的呼籲，也很沉痛的跟社會大眾做報告，立場的表述並不能夠解決問題。」

牛煦庭說，黨團提出建議解決問題的幾項方案，希望大家可以對焦解決問題的方式，而不要只是留於立場的表述，我們要能夠真的保護到沈伯洋的人身安全，而不是借用沈伯洋這樣一個事件，再來進行政治的號召跟消費。不管是在民進黨兩岸的立場，解鈴還需繫鈴人，要不要主動釋出一點善意？降一降溫？或者是透過立法院的兩岸事務因應對策小組的運作，來開啟一個新的溝通管道，希望大家用開放的心態來看待，用解決問題的核心邏輯出發，我們都不希望中華民國的國會議員，乃至於任何的社會大眾的人身安全遭受威脅。

