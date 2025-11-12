中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？ 她：侵害統帥權！

論壇中心/綜合報導

立委沈伯洋遭中國通緝，立法院長韓國瑜今(12)日反批賴清德「發動大罷免如何保護好台灣民主自由」，藍委許宇甄還要求立院重新啟動「兩岸事務對策小組」與中國交涉，並由韓國瑜擔任召集人。對此，資深媒體人王時齊痛批，國民黨「用立法權侵害總統權」，賴總統今天做球給韓國瑜，結果「我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳」？

王時齊在《台灣向前行》節目中指出，「熟悉的韓國瑜回來了」，完全不知道在講什麼，賴總統在跟你講的是國家安全整體概念、而且正好跟你國會有關，其實賴清德是做了球給你韓國瑜「讓你彰顯國會議長的高度」，我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳？韓國瑜心中的「小警總」回來了，碰到中國先跪下來、先舔兩口，這就是國民黨現在從上到下的態度。

短新聞總編輯沈志霖則用「惡婆婆大細心」比喻，好的婆婆會為家人出頭，譴責不正義的那方、保護家人。然而韓國瑜身為院長，嘴上稱會保護所有國會議員，但被問能不能聲援沈伯洋，就開始顧左右而言他，就是不願意。沈志霖進一步指出，韓國瑜昔日選總統時高喊「一支穿雲箭、恁爸等你」，但面對中共，就突然從流氓變癟三，「不只偏心、還壞心」。





