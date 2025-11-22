中國通緝無效！沈伯洋現身荷蘭國際法庭 律師再諷：更打臉鄭麗文的國際笑話
即時中心／綜合報導
民進黨立委沈伯洋赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，現身具有全球重大人權意義的「國際刑事法院」（ICC）。律師黃帝穎認為，各國用行動打臉中國片面宣稱「全球通緝」無效，更凸顯鄭麗文稱普丁民主領袖的荒謬與法盲。
黃帝穎在臉書發文指出，美國國務院表態，對中國通緝沈伯洋深表關切，「中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範。」簡單來說，美國國務院已表態不認同中國通緝沈伯洋，全球民主國家就不可能理會中國對沈伯洋發佈的「全球通緝」。他續指，國際刑警組織（INTERPOL）表示紅色通緝令申請須經審查，且依據「世界人權宣言」不得涉及政治性質活動，「等於打臉中國對沈伯洋的通緝在國際法上根本無效！」
另外，德國不只未理會中國對沈伯洋的全球通緝，德國國會更用行動打臉中國，邀請沈伯洋以台灣立法委員身分出席國會聽證會。「國際三大咖打臉中國通緝無效後再加1」，荷蘭也不不理會中國對沈伯洋的全球通緝，打臉中國通緝無效。
「國際法庭通緝普丁，等於打臉鄭麗文稱普丁民主領袖的荒謬與法盲！」黃帝穎指出，先前鄭麗文接受德國之聲專訪時稱「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，讓國際媒體驚訝回應「你這是開啟了一個新的國際理論」。
國際刑事法庭在2023年3月17日發佈普丁的逮捕令，針對俄羅斯侵略烏克蘭涉犯戰爭罪進行全球通緝；但鄭麗文竟瞎扯普廷是民主領袖，顯然是毫無國際觀的法盲，「世界丟臉！」
黃帝穎強調，聯合國大會在2022年就以壓倒性票數141國通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求普丁無條件撤軍。「鄭麗文一人對抗聯合國141國，鄭麗文簡直國際笑話，比慈禧義和團更荒唐！」
原文出處：快新聞／中國通緝無效！沈伯洋現身荷蘭國際法庭 律師再諷：更打臉鄭麗文的國際笑話
