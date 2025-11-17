中國通緝+藍白圍剿 周軒曝沈伯洋真實心聲！

論壇中心／綜合報導

中國揚言對民進黨立委沈伯洋展開「全球抓捕」。政治工作者周軒透露，最近常常遇到沈伯洋，他看起來是真的滿累的，但沈伯洋更擔心「如果因為中國的打壓，自己就這樣倒下了」，會帶給台灣人民什麼樣的意義。

周軒在《台灣向前行》節目中指出，過去在大罷免的時候，沈伯洋跟自己講過，他的家門口常常有一些奇怪的人在走來走去，甚至還有人在他的家門口前面裝攝影機，這些舉動都讓沈伯洋的太太、女兒都受到非常嚴重的驚嚇，他當然會擔心，但沈伯洋更擔心的是，自己倒下後的效應。

而立法院長韓國瑜嗆總統賴清德「吃藥」、不願聲援沈伯洋，連新北市長侯友宜「中國不應干涉台灣人人權」的話都說不出口。周軒表示，社群網路出現了各種緬懷韓國瑜高雄市長任內、選總統時的言論，「如果沒有韓國瑜的話，今天會怎麼樣」，甚至連「韓國瑜都可以為基層民眾單膝跪地，你賴清德呢？」這樣的比較都已經出來了，可以看出隱隱有一股勢力，想要把韓國瑜拱出來，再帶領國民黨重返2028的競選賽道。





原文出處：向前行(影)／中國通緝+藍白圍剿！周軒曝沈伯洋心聲：自己不能倒的壓力！

