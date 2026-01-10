中國通縮疑慮 分析師：2026年有望溫和復甦

（中央社記者李雅雯台北10日電）中國內需不振、消費疲弱，深陷通貨緊縮疑慮。分析師認為，今年中國經濟有望迎接溫和復甦，推估消費者物價指數（CPI）成長率在0.5%左右擺盪，相較於零成長或負成長有所反轉。

中國深陷通貨緊縮疑慮，去年有6個月CPI成長率表現為負成長，其他月份則在0.7%至-0.7%間擺盪或為零成長；去年12月CPI成長率達0.8%，創下2023年3月以來新高，前次高點為2023年2月成長率達1%。

招商證券宏觀首席分析師張靜靜在財經雜誌10日報導中表示，中國經濟有望在2026年走出長達兩年低通貨膨脹陰霾，迎來價格溫和回歸，推估2026年CPI成長率將在0.5%左右，樂觀情形可達0.7%左右。

張靜靜強調，儘管成長率數值溫和，不過相較於2024至2025年趨近於零成長，仍是呈現出反轉趨勢。

招商證券將反轉原因歸於政策推動。招商證券指出，「反內捲」政策發酵，帶來供應面趨於理性，惡性競爭可獲得修復，加上其他財政措施推動，2026年CPI成長率有望溫和復甦。

一德期貨首席經濟師郭士英認為，低通貨膨脹是目前中國經濟值得重點關注的問題，官方今年經濟政策力求振作消費；倘若沒有辦法採取有力措施走出低通貨膨脹，民眾等微觀個體的感受恐將與宏觀經濟數據資料表現有落差。

國金證券首席經濟學家宋雪濤評估，2026年CPI成長速度將在「低開跳高」後持續走弱；下半年隨著農業豬週期支撐顯現，經濟內生動力修復，預計CPI成長速度將會逐漸加快，今年全年CPI成長速度將落在0.2%左右。（編輯：楊昇儒）1150110