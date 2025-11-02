中國通背拳大師出戰「打耳光大賽」 慘！被3掌打到翻白眼倒地昏迷

趙鴻剛被擊打第3掌後倒地昏迷。取自微博



中國祁家通背拳第9代傳人趙鴻剛，代表中國出戰耳光對打賽「Power Slap」，上場被打3下耳光，打到眼角流血、翻白眼倒地，影片在微博引發熱議。

中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，趙鴻剛出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，力道十分驚人，令中國網友期待。

這回趙鴻剛對上哈薩克選手阿曼塔耶夫（Muhammad Amantaev），曝光的影片顯示，趙鴻剛第一回合就被阿曼塔耶夫打到眼角流血，趙鴻剛雖然強忍痛楚回擊，可惜，第一擊卻沒能精確擊打在對手臉上。

進入第二回合，雙方都成功扛下了對手的巴掌，但趙鴻剛的眼角已出現明顯腫脹。

第三回合，阿曼塔耶夫因右手受傷改用左手出掌，擊打趙鴻剛右臉，趙鴻剛中掌後當場後仰倒地昏迷。

趙鴻剛事後也報平安，指出自己有顴骨骨裂及撕裂傷，眼角縫了5針，沒有大礙。趙鴻剛在中國的網路社群上小有名氣，這次比賽的影片在微博上引發網友熱議，網友稱讚「第一次參加就撐到第三下，算是不錯的結果」、「真漢子，無論輸贏平安就好」，也有網友說「他發力方式比健身房的教練還差」。

