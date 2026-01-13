中國造船業手持全球訂單 創16年新高

根據英國航運相關網站引述，儘管全球新造船訂單自高峰回落，二○二五年造船產業整體並未轉入低潮。在全球手持訂單規模創下十六年來新高、各國造船產能加速重啟支撐下，產業活動度仍維持在相對高檔。其中，中國造船業三大造船指標全面領先。

克拉克森統計，二○二五年全球新船訂單共計二千零三十六艘、約一億五千一百萬載重噸、五千六百四十二萬修正總噸，以載重噸計算，較二○二四年高點回落約四分之一。不過，新船訂單總金額仍達一千八百餘億美元，為二○○八年以來次高水準，顯示市場雖趨理性，但投資規模依舊可觀。

從船型結構觀察，貨櫃船仍是新造船市場最大動能，全年訂單占比超過四成。二○二五年貨櫃船新船訂單達六百餘艘、約四百七十餘萬TEU，再創歷史新高，其中近七成訂單來自主要貨櫃航商。值得注意，在排放法規尚存不確定性情況下，超過六成以TEU計算的貨櫃船訂單選擇替代燃料設計，顯示航商對中長期減碳路徑已有明確布局。

相較之下，油船、散貨船與液化氣船等船型訂單明顯降溫，但郵輪市場強勢復甦，新造船訂單艘數與總噸位雙雙創下歷史新高，成為去年市場中的一大亮點。

就承接國別而言，中國大陸造船廠仍穩居全球首位，承攬約六成以上新船訂單，無論在訂單艘數、修正總噸或金額上皆持續領先。儘管去年上半年受美國三○一政策影響，一度出現接單放緩，但下半年內需訂單回溫、產能優勢與交期彈性發揮，中國造船業接單量快速回升，年底表現尤為突出。

截至目前為止，全球手持訂單已達六千五百餘艘、約一億七千八百萬修正總噸，創下自金融海嘯以來新高，其中中國大陸造船廠手持訂單占比超過六成，穩居全球第一。

克拉克森指出，在新船價格維持高檔、訂單能見度延長至四年以上情況下，未來幾年造船產業仍具支撐動能。