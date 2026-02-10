中國連三正部級官員落馬！上月甫露面 前浙江省委書記易煉紅遭查

2026年2月10日，曾任江西省委、浙江省委書記的中國第14屆全國人大財政經濟委員會副主委易煉紅，因涉嫌嚴重違紀違法而遭中紀委、國家監委調查。翻攝百度



中國2026年頭一個月「猛打十虎」後，再度展開新一輪的打貪反腐運動。上月才公開亮相的前浙江省委書記易煉紅今日（2/10）便傳出涉嫌嚴重違紀違法，正在接受調查而「落馬」；涉嫌收賄的國家國防科技工業局前副局長張建華亦被提起公訴。

據中國中央紀委、國家監委網站發布消息，中共第14屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅「涉嫌嚴重違紀違法」，目前正接受中紀委、國家監委紀律審查和監察調查。消息一出，「易煉紅被查」詞條一度登上中國社群平台微博的熱搜榜前三名。

公開簡歷顯示，易煉紅生於1959年9月，在1985年6月加入中國共產黨，擁有經濟學碩士學位。2004年，不到45歲的他開始擔任岳陽市委書記「主政」一方，其後歷任長沙市委、瀋陽市委書記，2021年成為江西省委書記，並在隔年12月調任浙江省委書記，直至2024年10月年滿65歲卸任。

中國《界面新聞》指出，易煉紅上月還曾公開露面。浙江省政協第13屆四次會議於上月13日開幕時，易煉紅等人應邀出席會議，並在主席台就座。

易煉紅是今年以來公開通報審查調查的第12名中管幹部（中共中央管理的幹部），也是今年繼內蒙古自治區前黨委書記孫紹騁和應急管理部部長王祥喜之後的第3個正部級官員，成為中國今年伊始未滿兩個月的「落馬」官員之一。

無獨有偶，中國最高人民檢察院今日通報，中國國家國防科技工業局前副局長張建華涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。近日，四川省達州市人民檢察院已向達州市中級人民法院提起公訴。

去年5月，張建華涉嫌嚴重違紀違法「主動投案」，接受中國中央紀委、國家監委紀律審查和監察調查，並在同年10月被通報開除黨籍的消息。通報稱，經查，張建華違反中央八項規定精神，利用職務便利為他人在項目承攬、投資入股、行政審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立上月被查落馬，震撼中國政壇。中新社此前報導，連同張、劉二人，中國2026年頭1個月就有10名現任及退休高官被查，「猛打十虎」。

