中國連日軍演、藍白又擋國防預算...賴清德喊話在野務實面對「不應在程委會封殺」：否則台灣會面臨更大困難！

中國連續幾日在日韓周邊進行軍演，但在野於立院程序委員會再度封殺國防特別預算。總統賴清德今（10）日表示，中國對台威脅、也施加壓力脅迫周邊國家，我國有責任維護區域穩定，應提高國防力量，「希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。」

賴清德今日出席出席亞洲民主人權獎頒獎會，會前媒體堵訪時問及，中國連續幾天在包括日、韓周邊進行軍事騷擾，升高區域的緊張，請問總統怎麼看？

廣告 廣告

賴清德回應，這是非常不恰當的行為，我國堅定反對用暴力或脅迫的方式，改變區域的和平穩定的單邊行為，也呼籲中國應該要體現大國的責任，和平無價、戰爭沒有贏家，和平必須要靠各方來促成，中國同樣有責任。

賴清德並說，為了維護台灣的安全以及台海和平穩定，我國也會堅定維持現狀，也會提升我國國防力量，和區域民主國家共同維護區域的和平穩定跟繁榮發展。

媒體追問，中國近來在區域周邊升高威脅，但在野黨昨天再度杯葛軍事採購的特別條例，之前又傳出這可能是在野黨爭取鄭習會的條件，總統怎麼看，後續怎麼跟在野黨溝通？

賴清德回說，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅應該要團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

賴清德強調，在這種狀況之下，一來我們要保護台灣的安全，二來我們也有責任維護區域穩定，在這種狀況之下，必須要提高國防力量，增加國防預算，「我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉。」

賴清德並說，禮拜二的程序委員會已經是第二次封殺，希望進入委員會審查，讓社會也能夠了解立法委員審查的情況，讓社會能夠清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方，也根據民意，大家來進行審查的工作，但是絕對不能夠迴避我國在區域和平穩定的重要責任。如果沒有善盡我國的責任的話，在面對中國的威脅的時候，台灣會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道。

（圖片來源：三立新聞）

更多放言報導

民進黨沒想提改國「心在團結」...賴清德指《台灣前途決議文》表台灣有獨立主權：不分先來後到、團結國家

傅崐萁喊賴總統赴立院國情報告...黃帝穎批「公然踐踏憲法」：簡直國際笑話、超越美國跟法國！